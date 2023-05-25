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Кулаки в кармане
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I pugni in tasca

Кулаки в кармане, 1965

1965 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Фильм представляет собой необычную трагикомедию о семье сумасшедших эпилептиков со слепой матерью. Аугусто — единственный здоровый сын в этом сборище, чьи сложные и многочисленные проблемы угрожают благополучию его собственной жизни. Он хочет жениться, но чувствует, что это невозможно, пока он живет в семье, висящей у него на ногах, как бетонные блоки. Его младший брат Алессандро сочувствует брату и поэтому решает убить всех остальных членов семьи, чтобы Аугусто мог получить наследство и начать новую жизнь.
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 31 июля 1965
Режиссер
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
В ролях
Паола Питагора
Марино Мазе
Лилиана Джераче
Стефания Трольо
Джанни МакНил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кулаки в кармане 2 постера
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саундтрек фильма Кулаки в кармане
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кристен Стюарт, Эль Фаннинг и Джош О’Коннор снимутся в ремейке фильма «Кулаки в кармане» Проект позиционируется притчей о смерти традиционной патриархальной семьи.
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25 мая 2023 12:24
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