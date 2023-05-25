Кулаки в кармане, 1965

Фильм представляет собой необычную трагикомедию о семье сумасшедших эпилептиков со слепой матерью. Аугусто — единственный здоровый сын в этом сборище, чьи сложные и многочисленные проблемы угрожают благополучию его собственной жизни. Он хочет жениться, но чувствует, что это невозможно, пока он живет в семье, висящей у него на ногах, как бетонные блоки. Его младший брат Алессандро сочувствует брату и поэтому решает убить всех остальных членов семьи, чтобы Аугусто мог получить наследство и начать новую жизнь.

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