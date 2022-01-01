Мне двадцать лет, 1964

Фильм рассказывает историю Сергея Журавлева, молодого человека, вернувшегося из армии в Москву времен оттепели. Сергей воссоединяется со своими друзьями, Николаем и Славой, и старается проводить с ними все свободное время. Однако Слава уже обзавелся семьей, а Николай трудится на заводе.

Сергей знакомится с девушкой по имени Анна и влюбляется в нее, однако вскоре понимает, что они из разных кругов и вряд ли смогут ужиться друг с другом. После этого волшебным образом происходит встреча Сергея с погибшим на фронте отцом…