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Мне двадцать лет Мне двадцать лет
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Мне двадцать лет

Мне двадцать лет, 1964

1964 / СССР
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю Сергея Журавлева, молодого человека, вернувшегося из армии в Москву времен оттепели. Сергей воссоединяется со своими друзьями, Николаем и Славой, и старается проводить с ними все свободное время. Однако Слава уже обзавелся семьей, а Николай трудится на заводе.

Сергей знакомится с девушкой по имени Анна и влюбляется в нее, однако вскоре понимает, что они из разных кругов и вряд ли смогут ужиться друг с другом. После этого волшебным образом происходит встреча Сергея с погибшим на фронте отцом…

  • Фильм также широко известен под названием «Застава Ильича».
  • Работа над фильмом велась более пяти лет, причем большую часть времени заняло внесение поправок и доснятие сцен, необходимых по мнению руководства Госкино и студии им. Горького, где снималась картина.
  • В знаменитой сцене вечеринки заняты люди, позже ставшие главными кинодеятелями своего времени: Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Наталья Рязанцева и Павел Финн.
  • Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев лично выступил с критикой картины на встрече с деятелями литературы и искусства.
  • Большая часть действия фильма происходит на улицах Москвы, одного из главных героев картины. Благодаря этому фильм стал одним из главных кинодокументов, показывающих Москву времен оттепели: изображения оттуда использовали при реконструкции экстерьеров Цирка Никулина.
  • Сценарий этой картины режиссер Марлен Хуциев писал с великим поэтом и писателем Геннадием Шпаликовым, который в то время был еще студентом ВГИКа. Именно ему принадлежит запечатленное в фильме мироощущение молодого гражданина СССР. 
  • В качестве своеобразного «знака времени», в фильме появляются многие известные лица советской культурной интеллигенции. В их числе – Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и Белла Ахмадулина.

Фильм рассказывает о проблемах молодежи, об их поисках своего пути в жизни, о взаимоотношении поколений и незыблемости нравственных ценностей и о том, что ничего не страшно, когда с тобой друзья, когда есть во что верить, чьей памятью клясться.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 1964
Премьера в России 18 января 1965
Премьера в мире 18 января 1965
Возраст 12+
Режиссер
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
В ролях
Валентин Попов
Николай Губенко
Николай Губенко
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Марианна Вертинская
Марианна Вертинская
Светлана Старикова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мне двадцать лет 1 постер
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Мне двадцать лет
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Кадры из фильма Все кадры
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