Эмигрант из Европы Гумберт Гумберт, недавно приехавший в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, в смятении чувств разработал хитроуиный план. Он собирается жениться на Шарлотте Хэйз. Таким образом он всегда сможет находиться рядом со своей возлюбленной - прелестной дочерью Шарлотты! Кинорежиссер Стэнли Кубрик исследует тему сексуальной одержимости (к которой он вернется 37 лет спустя в "Широко закрытых глазах") в этой, наполненной черным юмором глубоко волнующей экранизации романа Владимира Набокова. С помощью выдающегося таланта кинозвезд, у многих из которых он широко раскрылся именно в этом фильме, Кубрик создал фильм, скандальный для своего времени, и не менее провокационный для наших дней.

Джеймс Мэзон играет запутавшегося и сбитого с толку Гумбольдта: женатого на бедной Шарлотте (Шелли Винтерс); соперничающего с вездесущим Клэром Килти (хамелеоноподобный Питер Селлерс); одержимого необузданной страстью к веселой юной девочке (Сью Лайон) с "милым, лирическим, ритмичным именем" - Лолита.