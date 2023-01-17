Гумберт Гумберт, европеец средних лет, приезжает в США, где устроился на работу в колледж Бердсли профессором французской литературы. Прежде чем приступить к своей должности, он решает провести лето в курортном городке Рамсделл, где он снимает комнату в доме Шарлотты Гейз. Гейзиха, как он ее называет, уже восемь лет как овдовела и находится в активном поиске мужчины, который стал бы отцом для ее дочери, 14-летней Лолиты. Гумберт, тайно питающий страсть к нимфеткам, находит девочку очаровательной и женится на Шарлотте, чтобы оставаться рядом с девочкой. Но вскоре неожиданная трагедия переворачивает жизни их обоих…
Эмигрант из Европы Гумберт Гумберт, недавно приехавший в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, в смятении чувств разработал хитроуиный план. Он собирается жениться на Шарлотте Хэйз. Таким образом он всегда сможет находиться рядом со своей возлюбленной - прелестной дочерью Шарлотты! Кинорежиссер Стэнли Кубрик исследует тему сексуальной одержимости (к которой он вернется 37 лет спустя в "Широко закрытых глазах") в этой, наполненной черным юмором глубоко волнующей экранизации романа Владимира Набокова. С помощью выдающегося таланта кинозвезд, у многих из которых он широко раскрылся именно в этом фильме, Кубрик создал фильм, скандальный для своего времени, и не менее провокационный для наших дней.
Джеймс Мэзон играет запутавшегося и сбитого с толку Гумбольдта: женатого на бедной Шарлотте (Шелли Винтерс); соперничающего с вездесущим Клэром Килти (хамелеоноподобный Питер Селлерс); одержимого необузданной страстью к веселой юной девочке (Сью Лайон) с "милым, лирическим, ритмичным именем" - Лолита.
|27 сентября 1962
|Австралия
|10 апреля 1963
|Аргентина
|14 сентября 1962
|Бразилия
|11 сентября 1962
|Великобритания
|21 июня 1962
|Германия
|26 августа 1969
|Гонконг
|2 марта 1963
|Дания
|11 сентября 1962
|Ирландия
|15
|6 июня 1971
|Испания
|19 декабря 1962
|Италия
|16 мая 1973
|Мексика
|15 февраля 1963
|Норвегия
|31 октября 1962
|Перу
|11 мая 1972
|Португалия
|13 июня 1962
|США
|NR
|22 февраля 1965
|Турция
|27 сентября 1962
|Уругвай
|14 декабря 1962
|Финляндия
|14 ноября 1962
|Франция
|5 ноября 1962
|Швеция
|15
|22 сентября 1962
|Япония