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Постер фильма Лолита
6.5
Киноафиша Фильмы Лолита
6.5

Лолита

, 1962
Lolita
США, Великобритания / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Лолита
6.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Гумберт Гумберт, европеец средних лет, приезжает в США, где устроился на работу в колледж Бердсли профессором французской литературы. Прежде чем приступить к своей должности, он решает провести лето в курортном городке Рамсделл, где он снимает комнату в доме Шарлотты Гейз. Гейзиха, как он ее называет, уже восемь лет как овдовела и находится в активном поиске мужчины, который стал бы отцом для ее дочери, 14-летней Лолиты. Гумберт, тайно питающий страсть к нимфеткам, находит девочку очаровательной и женится на Шарлотте, чтобы оставаться рядом с девочкой. Но вскоре неожиданная трагедия переворачивает жизни их обоих…

  • Культовые солнечные очки в форме сердца, которые носит Лолита, появляются только на рекламных фотографиях, а также на обложке альбома с саундтреком фильма. В самой же картине Лолита носит лишь солнцезащитные очки «кошачий глаз».
  • Сью Лайон не пришла на премьеру в Нью-Йорке в июне 62-го года, так как из-за рейтинга она была сочтена слишком молодой, чтобы посмотреть фильм. Однако ей разрешили присутствовать на лондонской премьере в театре Колумбия в сентябре того же года. 
  • Кубрик провел специальный показ для Набокова за несколько дней до премьеры. Именно в это время автор узнал, что большая часть его сценария была переписана, но он сообщил, что очень доволен получившейся картиной, похвалил Кубрика и актеров.

Эмигрант из Европы Гумберт Гумберт, недавно приехавший в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, в смятении чувств разработал хитроуиный план. Он собирается жениться на Шарлотте Хэйз. Таким образом он всегда сможет находиться рядом со своей возлюбленной - прелестной дочерью Шарлотты! Кинорежиссер Стэнли Кубрик исследует тему сексуальной одержимости (к которой он вернется 37 лет спустя в "Широко закрытых глазах") в этой, наполненной черным юмором глубоко волнующей экранизации романа Владимира Набокова. С помощью выдающегося таланта кинозвезд, у многих из которых он широко раскрылся именно в этом фильме, Кубрик создал фильм, скандальный для своего времени, и не менее провокационный для наших дней.

Джеймс Мэзон играет запутавшегося и сбитого с толку Гумбольдта: женатого на бедной Шарлотте (Шелли Винтерс); соперничающего с вездесущим Клэром Килти (хамелеоноподобный Питер Селлерс); одержимого необузданной страстью к веселой юной девочке (Сью Лайон) с "милым, лирическим, ритмичным именем" - Лолита.

В ролях

Гэри Кокрелл
Richard T. Schiller
Дайэна Деккер
Jean Farlow
Джерри Стовин
John Farlow
Мэриэнн Стоун
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Сью Лайон
Lolita
Сюзанн Гиббс
Шелли Уинтерс
Шарлотта Хэйз
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Prof. Humbert Humbert
Лоис Максвелл
Nurse Mary Lore
Сес Линдер
Physician
Bill Greene
George Swine
Режиссер Стэнли Кубрик
Сценарист Владимир Владимирович Набоков
Композитор Нельсон Риддл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 7 декабря 2013
Премьера в мире 13 июня 1962
Дата выхода
27 сентября 1962 Австралия
10 апреля 1963 Аргентина
14 сентября 1962 Бразилия
11 сентября 1962 Великобритания
21 июня 1962 Германия
26 августа 1969 Гонконг
2 марта 1963 Дания
11 сентября 1962 Ирландия 15
6 июня 1971 Испания
19 декабря 1962 Италия
16 мая 1973 Мексика
15 февраля 1963 Норвегия
31 октября 1962 Перу
11 мая 1972 Португалия
13 июня 1962 США NR
22 февраля 1965 Турция
27 сентября 1962 Уругвай
14 декабря 1962 Финляндия
14 ноября 1962 Франция
5 ноября 1962 Швеция 15
22 сентября 1962 Япония
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $8 259
Производство A.A. Productions Ltd., Anya, Transworld Pictures
Другие названия
Lolita, Лолита, Λολίτα, Лоліта, ロリータ（1962）, 一樹梨花壓海棠, 롤리타, Լոլիտա

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 мая 2024
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саундтрек фильма Лолита

Отзывы о фильме

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