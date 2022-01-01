Люди и звери, 1962

Фильм рассказывает сложную историю возвращения в Россию офицера Красной армии Алексея Павлова, который 17 лет прожил на западе после освобождения из нацистского концлагеря. Во время путешествия его постоянно захлестывают воспоминания, в которых описываются годы его скитаний.
Поначалу и Родина принимает Алексея не так гостеприимно, как он рассчитывал, и мужчина уже отчаивается найти оставшихся в живых родственников, но постепенно он встречает все больше старых знакомых, что дает ему надежду на воссоединение со своей семьей.
Поскитавшись по чужбине, Алексей вернулся на родину и, не найдя сочувствия и понимания у близких, затравленных страхом за свои судьбы, поехал в Запорожье, где случайные попутчицы Анна Андреевна и ее дочь Таня стали первыми, кому Алексей Павлов, поведал о своих мытарствах…