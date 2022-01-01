Люди и звери, 1962

Фильм рассказывает сложную историю возвращения в Россию офицера Красной армии Алексея Павлова, который 17 лет прожил на западе после освобождения из нацистского концлагеря. Во время путешествия его постоянно захлестывают воспоминания, в которых описываются годы его скитаний.

Поначалу и Родина принимает Алексея не так гостеприимно, как он рассчитывал, и мужчина уже отчаивается найти оставшихся в живых родственников, но постепенно он встречает все больше старых знакомых, что дает ему надежду на воссоединение со своей семьей.