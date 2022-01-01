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Люди и звери Люди и звери
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Люди и звери, 1962

1962 / СССР
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает сложную историю возвращения в Россию офицера Красной армии Алексея Павлова, который 17 лет прожил на западе после освобождения из нацистского концлагеря. Во время путешествия его постоянно захлестывают воспоминания, в которых описываются годы его скитаний.

Поначалу и Родина принимает Алексея не так гостеприимно, как он рассчитывал, и мужчина уже отчаивается найти оставшихся в живых родственников, но постепенно он встречает все больше старых знакомых, что дает ему надежду на воссоединение со своей семьей.

  • Режиссер и соавтор сценария фильма, Сергей Герасимов, также исполнил в нем одну из ролей: он играет Константина Львова-Щербацкого, русского князя, павшего на самое дно после эмиграции.
  • Жена князя, Мария Николаевна в исполнении Татьяны Гавриловой, показывает главному герою полотно Михаила Нестерова «Дмитрий – царевич убиенный».
  • В основном фильм снимался в Севастополе и Харькове, где и происходит действие по сюжету, но сцены, разворачивающиеся на Кубе и в Германии, действительно снимались там благодаря тому, что это были дружественные СССР государства.
  • Судьба Николая Еременко-старшего, исполнившего главную роль, во многом совпадает с судьбой его персонажа: в 15 лет попав на фронт, он был пленен и стал узником концентрационного лагеря, бежав оттуда только под конец войны.

Поскитавшись по чужбине, Алексей вернулся на родину и, не найдя сочувствия и понимания у близких, затравленных страхом за свои судьбы, поехал в Запорожье, где случайные попутчицы Анна Андреевна и ее дочь Таня стали первыми, кому Алексей Павлов, поведал о своих мытарствах…

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 7 июля 1962
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Николай Еременко
Тамара Макарова
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Виталий Доронин
Наталья Медведева
Наталья Медведева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люди и звери 3 постера
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Люди и звери
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