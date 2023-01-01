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Ева
Eva
Ева, 1962
1962 / Франция / Италия
6.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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О фильме
По роману Джеймса Хэдли Чэйза. Хвастливый, самодовольный британский писатель, уже имеющий один бестселлер, готовый к экранизации и обреченный стать хитом, имеет также невесту-итальянку и живет в Венеции и в Риме...
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1962
Премьера в мире
3 октября 1962
Возраст
18+
Режиссер
Джозеф Лоузи
В ролях
Джорджо Альбертацци
Джеймс Вилльерс
Лиза Гастони
Вирна Лизи
Жанна Моро
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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