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Ева
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Eva

Ева, 1962

1962 / Франция / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
По роману Джеймса Хэдли Чэйза. Хвастливый, самодовольный британский писатель, уже имеющий один бестселлер, готовый к экранизации и обреченный стать хитом, имеет также невесту-итальянку и живет в Венеции и в Риме...
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 3 октября 1962
Возраст 18+
Режиссер
Джозеф Лоузи
В ролях
Джорджо Альбертацци
Джеймс Вилльерс
Лиза Гастони
Лиза Гастони
Вирна Лизи
Жанна Моро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ева 2 постера
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