Процесс
Процесс

, 1962
Le Proces
Франция, Италия, ФРГ, Югославия / триллер, драма / 18+
О фильме

Экранизация романа-притчи Франца Кафки.

В ролях

Энтони Перкинс
Жанна Моро
Эльза Мартинелли
Роми Шнайдер
Мадлен Робинсон
Аким Тамирофф
Режиссер Орсон Уэллс
Сценарист Pierre Cholot, Франц Кафка, Орсон Уэллс
Композитор Жан Ледру
Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ / Югославия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 28 октября 2016
Премьера в мире 21 декабря 1962
Дата выхода
27 мая 1965 Австралия
4 апреля 1963 Аргентина +13
1 ноября 1963 Бельгия
14 ноября 1963 Великобритания PG
10 апреля 2018 Вьетнам
2 апреля 1963 Германия 16
1 июня 2007 Гонконг
10 июля 2020 Греция
5 сентября 1963 Дания
8 мая 1963 Испания
7 сентября 1963 Италия
7 ноября 2024 Литва N13
15 июня 1972 Мексика B-15
21 января 1993 Нидерланды
1 февраля 1964 Перу
28 октября 2016 Польша 16
19 ноября 1978 Португалия
20 февраля 1963 США
17 июня 1963 Уругвай
1 ноября 1963 Финляндия K-16
21 декабря 1962 Франция
4 ноября 1963 Швеция 15
28 января 1964 Япония G
Бюджет $1 300 000
Сборы в мире $94 243
Производство Paris-Europa Productions, Hisa-Film, Finanziaria Cinematografica Italiana (FICIT)
Другие названия
Le procès, The Trial, Proces, El proceso, Processen, Der Prozess, O Processo, Prosessen, 審判, A per, Dava, Der Prozeß, Het proces, Il processo, Oikeusjuttu, Procesul, Protsess, Shimpan, Vụ Án, Η δίκη, Процес, Процесс, Процесът, 审判

Рейтинг фильма

7.3
7.6 IMDb

Цитаты

[первые строки]
Narrator Перед законом стоит сторож. К нему приходит человек из деревни и просит впустить его к закону. Но сторож не может его впустить. Может ли он надеяться войти позже? — Возможно, — сказал сторож. Человек пытается заглянуть в проход. Его учили, что закон доступен каждому. «Не пытайтесь войти без моего разрешения», — говорит сторож. «Я очень могущественен. Но я — самый слабый из всех сторожей. От зала к залу, от двери к двери, каждый сторож сильнее предыдущего». По разрешению сторожа человек садится у двери и ждет. Годы он ждет. Всё, что у него есть, он отдает в надежде подкупить сторожа, который неизменно говорит ему: «Я беру то, что ты даешь, лишь чтобы ты не думал, что оставил что-то несделанным». Наблюдая долгие годы, человек выучил даже блох на меховом воротнике сторожа. Становясь на старости лет как ребёнок, он умоляет блох уговорить сторожа изменить решение и впустить его. Зрение его померкло, но в темноте он видит вечное сияние, исходящее от двери закона. И теперь, перед смертью, всё, что он пережил, сжимается в один вопрос, который он никогда не задавал. Он зовет сторожа. Сторож говорит: «Ты ненасытен! Что теперь?» Человек отвечает: «Каждый стремится постичь закон. Почему же за все эти годы сюда никто больше не приходил за входом?» Слух его подвел, и сторож кричит ему в ухо: «Никто, кроме тебя, не мог получить вход. Никто другой не мог войти в эту дверь! Эта дверь предназначалась только для тебя! А теперь я её закрою». Эта история рассказана в фильме «Процесс». Говорят, логика этой истории — логика сна... кошмара.

Отзывы о фильме

Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
