Narrator Перед законом стоит сторож. К нему приходит человек из деревни и просит впустить его к закону. Но сторож не может его впустить. Может ли он надеяться войти позже? — Возможно, — сказал сторож. Человек пытается заглянуть в проход. Его учили, что закон доступен каждому. «Не пытайтесь войти без моего разрешения», — говорит сторож. «Я очень могущественен. Но я — самый слабый из всех сторожей. От зала к залу, от двери к двери, каждый сторож сильнее предыдущего». По разрешению сторожа человек садится у двери и ждет. Годы он ждет. Всё, что у него есть, он отдает в надежде подкупить сторожа, который неизменно говорит ему: «Я беру то, что ты даешь, лишь чтобы ты не думал, что оставил что-то несделанным». Наблюдая долгие годы, человек выучил даже блох на меховом воротнике сторожа. Становясь на старости лет как ребёнок, он умоляет блох уговорить сторожа изменить решение и впустить его. Зрение его померкло, но в темноте он видит вечное сияние, исходящее от двери закона. И теперь, перед смертью, всё, что он пережил, сжимается в один вопрос, который он никогда не задавал. Он зовет сторожа. Сторож говорит: «Ты ненасытен! Что теперь?» Человек отвечает: «Каждый стремится постичь закон. Почему же за все эти годы сюда никто больше не приходил за входом?» Слух его подвел, и сторож кричит ему в ухо: «Никто, кроме тебя, не мог получить вход. Никто другой не мог войти в эту дверь! Эта дверь предназначалась только для тебя! А теперь я её закрою». Эта история рассказана в фильме «Процесс». Говорят, логика этой истории — логика сна... кошмара.