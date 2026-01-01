Бывшая проститутка по прозвищу «Мама Рома» пытается начать новую жизнь. Она торгует овощами, в чём ей помогает её шестнадцатилетний сын Этторе. Однако все старания женщины оказываются напрасными, когда Этторе узнаёт, что его мать была проституткой. Он совершает кражу и попадает в тюрьму, что означает, что надежды его матери на лучшую жизнь для сына потерпели крах…
|19 августа 1965
|Венгрия
|16
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|Италия
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|Польша
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