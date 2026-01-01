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Постер фильма Мама Рома
7.9
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7.9

Мама Рома

, 1962
Mamma roma
Италия / драма / 18+
Постер фильма Мама Рома
7.9

О фильме

Бывшая проститутка по прозвищу «Мама Рома» пытается начать новую жизнь. Она торгует овощами, в чём ей помогает её шестнадцатилетний сын Этторе. Однако все старания женщины оказываются напрасными, когда Этторе узнаёт, что его мать была проституткой. Он совершает кражу и попадает в тюрьму, что означает, что надежды его матери на лучшую жизнь для сына потерпели крах…

В ролях

Витторио Ла Палья
Il sig. Pellissier
Лучано Гонини
Zacaria
Паоло Вольпони
Il Prete
Луиза Лойано
Бьянкофиоре
Этторе Гарофало
Этторе
Пьеро Морджа
Piero
Сильвана Корсини
Bruna
Франко Читти
Carmine
Анна Маньяни
Мама Рома
Franco Ceccarelli
Carletto - un amico di Ettore
Режиссер Пьер Паоло Пазолини
Сценарист Пьер Паоло Пазолини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 31 августа 1962
Дата выхода
19 августа 1965 Венгрия 16
31 августа 1962 Италия
13 октября 1974 Польша 16
18 января 1965 США NR
7 января 1976 Франция
20 августа 2025 Южная Корея 15
Сборы в мире $14 910
Производство Arco Film
Другие названия
Mamma Roma, Mama Roma, Мама Рома, Mamma Róma, Μάμα Ρόμα, マンマ・ローマ

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Цитаты

[Версия с английскими субтитрами]
Мамма Рома Ему было шестьдесят пять, а мне четырнадцать. Я вышла замуж в форме молодой фашистской девчонки!

Отзывы о фильме

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