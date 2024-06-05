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Постер фильма Меченая женщина
7.1
Киноафиша Фильмы Меченая женщина
7.1

Меченая женщина

, 1937
Marked Woman
США / криминал, нуар, триллер / 18+
Постер фильма Меченая женщина
7.1

О фильме

В одном заведении на одного крупного сутенера работают пять девушек, но только одна из них собирается вырваться и уехать. Пока же ей приходится терпеть, быть послушной и копить деньги. После того как ее младшую сестру убивает босс, она уговаривает других девушек стать свидетельницами на процессе…

В ролях

Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Mary
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
David Graham
Лола Лейн
Gabby
Изабел Джуэлл
Emmy Lou
Розалинд Маркиз
Florrie
Мэйо Мето
Estelle
Джейн Брайан
Betty
Аллен Дженкинс
Louie
Бен Велден
Дэмьен О'Флинн
Реймонд Хаттон
Уильям Б. Дэвидсон
Режиссер Ллойд Бэйкон, Майкл Кертиц
Сценарист Роберт Россен, Эбем Финкел, Сетон И. Миллер
Композитор Бернхард Каун, Хайнц Рёмхельд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 10 апреля 1937
Дата выхода
10 апреля 1937 США NR
Производство Warner Bros.
Другие названия
Marked Woman, La mujer marcada, Femmes marquées, Меченая женщина, A Mulher Marcada, Die gezeichnete Frau, En merket kvinne, Fordanserki, Gebrandmerkt, Hvide Slaver, La femme marquée, Le cinque schiave, Megcsúfolt nő, Mord im Nachtclub, Mulher Marcada, Obeleležene žene, Stigmatismenes gynaikes, Storstadsdesperados, The Man Behind, The Men Behind, Yön kasvot, Белязана жена, 札つき女, 艳窟泪痕

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 5 июня 2024

Отзывы о фильме

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