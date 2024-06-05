В одном заведении на одного крупного сутенера работают пять девушек, но только одна из них собирается вырваться и уехать. Пока же ей приходится терпеть, быть послушной и копить деньги. После того как ее младшую сестру убивает босс, она уговаривает других девушек стать свидетельницами на процессе…
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7.1IMDb
Обновлено 5 июня 2024
Цитаты
Mary Dwight StrauberЯ достану тебя, даже если придётся ползти из могилы!
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