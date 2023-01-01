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Бальная записная книжка, 1937

1937 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Кристина де Геранд только что потеряла мужа. Роясь в старых вещах, она находит записную книжку со своего первого бала, когда ей было всего шестнадцать лет. Кристина начинает подозревать, что возможно она прожила свою жизнь впустую, выйдя замуж за богатого, но пожилого человека, вместо того, чтобы выбрать спутником жизни кого-нибудь из молодых поклонников. Ее друг уговаривает начать новую жизнь и обрести смысл, но для этого надо покончить с тенями прошлого. Кристина решает разыскать своих бывших поклонников и узнать, как сложилась их жизнь. Она многое для себя откроет. Она обнаружит как, походя, воздействовала, не подозревая об этом, на чувства и судьбы людей…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1937
Возраст 16+
Режиссер
Жюльен Дювивье
В ролях
Франсуаза Розе
Луи Жуве
Гарри Баур
Пьер Бланшар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бальная записная книжка 2 постера
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