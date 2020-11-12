Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Звезда родилась
7.6
Киноафиша Фильмы Звезда родилась
7.6

Звезда родилась

, 1937
A Star Is Born
США / драма / 18+
Постер фильма Звезда родилась
7.6

О фильме

Норман Майн киноактер, чей пик славы уже ушел в прошлое, но которого все еще уважает его продюсер и глава студии. Все, кроме самого актера, знают, что он теряет былую популярность, а фильмы с его участием приносят все меньше и меньше прибыли. На голливудской вечеринке, где он, как обычно, слишком много пьет, актер увлекается официанткой Вики Лестор и предлагает девушке сделать из нее звезду.

Вики с детства мечтает стать актрисой. Актер с трудом убеждает главу студиисделать для своей пассии кинопробу. Босс, распознав, что героиня талантлива, решает создать из нее звезду экрана. Проходят дни, Норман и Вики женятся, еекарьера складывается удачно, а его уже никто не хочет брать на работу. Так произошло рождение новой звезды зажженной любовью угасающего таланта…

В ролях

Джанет Гейнор
Esther Victoria Blodgett - aka Vicki Lester
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Norman Maine
Адольф Менжу
Оливер Найлз
Мэй Робсон
Grandmother Lettie Blodgett
Энди Дивайн
Энди Дивайн
Danny McGuire
Лайонел Стэндер
Matt Libby
Оуэн Мур
Casey Burke - Director
Пегги Вуд
Пегги Вуд
Miss Phillips - Central Casting Clerk
Элизабет Дженнс
Anita Regis
Эдгар Кеннеди
Pop Randall - Landlord
Режиссер Уильям А. Уэллмен, Джек Конуэй, Виктор Флеминг
Сценарист Дороти Паркер, Алан Кэмпбелл, Роберт Карсон, Уильям А. Уэллмен
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1937
Премьера в мире 20 апреля 1937
Дата выхода
17 декабря 1939 Великобритания 12
20 апреля 1937 Испания 7
27 апреля 1937 Канада PG
27 апреля 1937 США
3 апреля 1939 Япония PG12
Бюджет $1 173 639
Производство Selznick International Pictures, Entertain Me Productions
Другие названия
A Star Is Born, Nace una estrella, Een ster wordt geboren, Ein Stern geht auf, Hollywood, Kariera, Karijera, Skandal i Hollywood, Une étoile est née, Csillag születik, Det hände i Hollywood, È nata una stella, Ein Stern ist geboren, En stjerne blir født, En stjerne tændes, Ena asteri gennietai, Ha nacido una estrella, Hollywood bag kulisserne, Narodziny gwiazdy, Nasce uma Estrela, Nasceu Uma Estrela, S-a nascut o stea, Tähti on syntynyt, Tähti on syttynyt, Talih Güneşi, Tapahtuipa Hollywoodissa, Új csillag született, Zvezda je rodjena, Ένα αστέρι γεννιέται, Звезда родилась, Роди се звезда, スタア誕生（1937）, 스타 이즈 본 디 오리지널, Nasce Uma Estrela 1, Народження зірки, 스타 탄생

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 22 голоса
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  851 В жанре «драма»  400 В фильмах США  547 В фильмах 1937 года  7
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Grandmother Lettie Если в твоих жилах хоть капля моей крови, ты не позволишь Мэтти или ей подобным разбить тебе сердце, ты выйдешь туда и сделаешь это сам.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Звезда родилась

Звезда родилась
Звезда родилась драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
7.0
Звезда родилась
Звезда родилась мюзикл, драма, мелодрама
1976, США
6.0
Звезда родилась
Звезда родилась мелодрама, мюзикл, драма
1954, США
7.0
Любовный роман
Любовный роман комедия, драма, мелодрама
1939, США
7.0
Иезавель
Иезавель драма
1938, США
7.0
Потерянный горизонт
Потерянный горизонт приключения, криминал, драма, фэнтези
1937, США
7.0
Сан-Франциско
Сан-Франциско приключения, драма, мелодрама, мюзикл
1936, США
7.0
Техасские рейнджеры
Техасские рейнджеры боевик, приключения, вестерн
1936, США
6.0
42-я улица
42-я улица мюзикл, мелодрама, драма
1933, США
7.0
Рекламисты
Рекламисты драма, комедия, мелодрама
1947, США
7.0
Затворники Альтоны
Затворники Альтоны драма
1962, Италия / Франция
6.0
Потомство дракона
Потомство дракона драма, исторический, военный
1944, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше