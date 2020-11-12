Норман Майн киноактер, чей пик славы уже ушел в прошлое, но которого все еще уважает его продюсер и глава студии. Все, кроме самого актера, знают, что он теряет былую популярность, а фильмы с его участием приносят все меньше и меньше прибыли. На голливудской вечеринке, где он, как обычно, слишком много пьет, актер увлекается официанткой Вики Лестор и предлагает девушке сделать из нее звезду.

Вики с детства мечтает стать актрисой. Актер с трудом убеждает главу студиисделать для своей пассии кинопробу. Босс, распознав, что героиня талантлива, решает создать из нее звезду экрана. Проходят дни, Норман и Вики женятся, еекарьера складывается удачно, а его уже никто не хочет брать на работу. Так произошло рождение новой звезды зажженной любовью угасающего таланта…