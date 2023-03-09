Кид Гэлэхэд, 1937

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный интерес, Ник выставляет его против МакГро, будучи уверен, что его боец проиграет. Но все идет совсем не по плану…