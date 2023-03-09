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Постер фильма Кид Гэлэхэд
7.7
Киноафиша Фильмы Кид Гэлэхэд
7.7

Кид Гэлэхэд

, 1937
Kid Galahad
США / криминал, драма, нуар / 18+
Постер фильма Кид Гэлэхэд
7.7

О фильме

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный интерес, Ник выставляет его против МакГро, будучи уверен, что его боец проиграет. Но все идет совсем не по плану…

В ролях

Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Nick Donati
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Fluff
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Turkey Morgan
Джейн Брайан
Marie
Гарри Кэри
Silver Jackson
Wayne Morris
Ward Guisenberry (Kid Galahad)
УИЛЬЯМ ХААДЕ
Chuck McGraw
Соледад Хименес
Mrs. Donati
Joe Cunningham
Joe Taylor
Бен Велден
Buzz Barett
Режиссер Майкл Кертиц
Сценарист Сетон И. Миллер, Френсис Уоллес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 26 мая 1937
Дата выхода
29 мая 1937 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
Kid Galahad, Le dernier combat, Mit harten Fäusten, A Galahad kölyök, Bokser blandt gangsters, En bokser blant gangstere, En boxare bland gangsters, Gangsterivalmentaja, L'uomo di bronzo, Le dernier round, Mesterbokseren Kid Galahad, Mladic iz Galahada, O Mais Forte, Sensation um Galahad, Son döğüş, Talhado Para Campeão, The Battling Bellhop, Χαλύβδινοι άνδρες, Кид Гэлэхэд, 倒れるまで, 艳窟啼痕, Honor y gloria

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 22 голоса
7.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  667 В жанре «криминал»  70 В жанре «драма»  300 В жанре «нуар»  10 В фильмах США  441 В фильмах 1937 года  5
Обновлено 9 марта 2023

Отзывы о фильме

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