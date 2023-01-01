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Кид Гэлэхэд Кид Гэлэхэд
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Kid Galahad

Кид Гэлэхэд, 1937

1937 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный интерес, Ник выставляет его против МакГро, будучи уверен, что его боец проиграет. Но все идет совсем не по плану…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1937
Возраст 0+
Режиссер
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
В ролях
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Джейн Брайан
Гарри Кэри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кид Гэлэхэд 2 постера
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Кид Гэлэхэд
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