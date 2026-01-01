Три сестры Крейг проживают со своей матерью в Швейцарии. Из газет они узнают, что их отец, который развелся с матерью 10 лет назад, собирается жениться вновь на самой «мисс очарование США» — Донне Лайонс. Возмущенные таким оборотом дела, сестры направляются в Америку.

Они хотят предотвратить предстоящую свадьбу и убедить папашу вернуться к их матери. Прибыв в Нью-Йорк, сестры обнаруживают, что добиться цели будет нелегко, потому что белокурая невеста и её эксцентричная мамаша уже давно нацелились на состояние их, уже далеко не молодого, отца. Свернуть их с этой дороги смогут только очень большие деньги любого другого кандидата в женихи.

Сестры с помощью друзей и своих поклонников разрабатывают хитроумный план, который поможет им восстановить семью и вернуть заблудшего папочку в родной дом.