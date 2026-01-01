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Постер фильма Три милые девушки
6.7
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6.7

Три милые девушки

, 1936
Three Smart Girls
США / мюзикл, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Три милые девушки
6.7

О фильме

Три сестры Крейг проживают со своей матерью в Швейцарии. Из газет они узнают, что их отец, который развелся с матерью 10 лет назад, собирается жениться вновь на самой «мисс очарование США» — Донне Лайонс. Возмущенные таким оборотом дела, сестры направляются в Америку.

Они хотят предотвратить предстоящую свадьбу и убедить папашу вернуться к их матери. Прибыв в Нью-Йорк, сестры обнаруживают, что добиться цели будет нелегко, потому что белокурая невеста и её эксцентричная мамаша уже давно нацелились на состояние их, уже далеко не молодого, отца. Свернуть их с этой дороги смогут только очень большие деньги любого другого кандидата в женихи.

Сестры с помощью друзей и своих поклонников разрабатывают хитроумный план, который поможет им восстановить семью и вернуть заблудшего папочку в родной дом.

В ролях

Бинни Барнс
Donna Lyons
Миша Ауэр
Count Arisztid
Эрнест Коссарт
Binns
Люсиль Уотсон
Martha
Нелла Уокер
Dorothy Craig
Хобарт Кавано
Wilbur Lamb
Нэн Грей
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Элис Брэйди
Mrs. Lyons
Рэй Милланд
Lord Michael Stuart
Чарлз Уиннингер
Judson Craig
Джон Кинг
Bill Evans
Режиссер Генри Костер
Сценарист Аделе Командини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 23 января 1937
Дата выхода
16 июля 1937 Ирландия G
23 января 1937 США
Бюджет $326 000
Производство Universal Pictures
Другие названия
Three Smart Girls, Tri zlate deklice, Tri zlatne djevojčice, Trois jeunes filles à la page, Drei süsse Mädels, Drei süße Mädels, Drie gewiekste meisjes, Drie handige meisjes, Drie ondeugende meisjes, Drie schattige meisjes, Flickorna gör slag i saken, Három kis angyal, Három kis ördög, Kolme ovelaa tyttöä, Los tres diablillos, Penny, Tenshi no hanazono, Tre ragazze in gamba, Tre smarte piger, Tre smarte piker, Tres diablillos, Três Pequenas do Barulho, Três Raparigas Modernas, Tri zlatne devojke, Τρία μοντέρνα κορίτσια, Три милые девушки, 天使の花園

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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