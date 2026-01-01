Танцовщик Пит Питере — гениальный мастер своего жанра. Его импресарио и продюсер Джеффри, чтобы заинтриговать публику, выдаёт его за русского по фамилии Петров. Однако «Петрова» все время тянет танцевать что-то «несерьезное», в основном степ.



К тому же он неравнодушен к танцовщице и актрисе Линде Кин, которая успешно выступает с танцевальными номерами. И он решает, что девушка должна танцевать только с ним. Чтобы познакомиться и завоевать сердце красавицы, танцор идет на различные ухищрения, порой очень комичные…