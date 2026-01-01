Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Давайте потанцуем
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Давайте потанцуем

Давайте потанцуем

Shall We Dance 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Танцовщик Пит Питере — гениальный мастер своего жанра. Его импресарио и продюсер Джеффри, чтобы заинтриговать публику, выдаёт его за русского по фамилии Петров. Однако «Петрова» все время тянет танцевать что-то «несерьезное», в основном степ.

К тому же он неравнодушен к танцовщице и актрисе Линде Кин, которая успешно выступает с танцевальными номерами. И он решает, что девушка должна танцевать только с ним. Чтобы познакомиться и завоевать сердце красавицы, танцор идет на различные ухищрения, порой очень комичные…

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 29 апреля 1937
Дата выхода
17 ноября 1939 Испания
27 октября 1937 Италия
7 мая 1937 США
Бюджет $991 000
Сборы в мире $6 662
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Shall We Dance, Al compás del amor, Pies de seda, Vamos Dançar?, As horepsoume, Darf ich bitten, De dans naar het geluk, Får jag lov?, Geef me 'n kans, Invitatie la vals, L'Entreprenant Monsieur Petrov, L'entreprenant Mr Petroff, L'entreprenant Mr Petrov, Ritme boig, Ritmo loco, Saanko luvan, Saanko luvan?, Skal vi danse, Skal vi danse?, Stepping Toes, Táncolj és szeress!, Táncolj velem, Tanz mit mir, Voglio danzare con te, Watch Your Step, Zatańczymy?, Ας χορέψουμε, Давайте потанцуем, Ще танцуваме ли?, 踊らん哉
Режиссер
Марк Сэндрич
В ролях
Фред Астер
Фред Астер
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Эдвард Эверетт Хортон
Эрик Блор
Джером Кауэн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Давайте потанцуем - смотреть в онлайн-кинотеатре

Давайте потанцуем

