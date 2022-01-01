Огонь племени, 2003

Религиозная женщина Рахель после смерти мужа пытается сохранить семейный уют для двоих взрослеющих дочерей Эсти и Тами. Она хочет переехать в новое поселение в Шомроне, надеется встретить нового друга жизни, чтобы наладить свою жизнь и жизнь своих детей.

Отношения героев напряжены и в семье, и вне ее. Проблемы девочек в школе и в молодежном движении «Бней Акива» достигают особого накала на празднике Лаг ба-Омер, когда все собираются возле костра.

Создавшаяся ситуация заставляет героев освободиться от препятствий, и выйдя за пределы лицемерного мира, создать другой – искренний и доброжелательный.