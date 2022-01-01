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Аксель Хенни
Аксель Хенни
Aksel Hennie
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Аксель Хенни
Aksel Hennie
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Дата рождения
29 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Акселя Хенни
Родился 29 октября 1975 года. Осло, Норвегия.
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Фильмография Акселя Хенни
Малышка с характером
боевик, триллер
2020, США
4.0
Опасная миссия
криминал, драма
2018, Норвегия
5.0
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Марсианин
фантастика, приключения
2015, США
7.0
Последние рыцари
приключения, боевик
2015, США / Корея
5.0
Первопроходец
триллер
2013, Норвегия / Германия / Швеция / Франция / Финляндия
5.0
Охотники за головами
триллер, криминал, боевик
2011, Норвегия
7.0
Довольно добрый человек
комедия
2010, Норвегия
5.0
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