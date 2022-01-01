Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Аксель Хенни

Аксель Хенни

Aksel Hennie
Аксель Хенни
Аксель Хенни Aksel Hennie
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Акселя Хенни

Родился 29 октября 1975 года. Осло, Норвегия.

Фильмография Акселя Хенни
Малышка с характером
Малышка с характером
боевик, триллер 2020, США
4.0
Опасная миссия
Опасная миссия
криминал, драма 2018, Норвегия
5.0
Парадокс Кловерфилда
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив 2017, США
5.0
Марсианин
Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.0
Последние рыцари
Последние рыцари
приключения, боевик 2015, США / Корея
5.0
Первопроходец
Первопроходец
триллер 2013, Норвегия / Германия / Швеция / Франция / Финляндия
5.0
Охотники за головами
Охотники за головами
триллер, криминал, боевик 2011, Норвегия
7.0
Довольно добрый человек
Довольно добрый человек
комедия 2010, Норвегия
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Приложение киноафиши