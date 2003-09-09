Интеллектуальная комедия о человеке, который, тяжело пережив смерть матери, пытается сблизиться со своим прежде нелюбимым братом и написать монопьесу о психическом расстройстве космонавта Олдрина, который сидел дальше от люка, чем Нил Армстронг, вышел наружу вторым и потому не смог получить звание первого человека на Луне.
ПроизводствоFCL Films, Media Principia, Studio Ex-centris
Другие названия
La face cachée de la lune, The Far Side of the Moon, Far Side of the Moon, A Face Oculta da Lua, Die andere Seite des Mondes, Kuun pimeä puoli, Kuun tuolla puolen, La cara oculta de la Luna, Ukryta strona księżyca, Обратная сторона Луны, Månens bakside
Рейтинг фильма
7.3
Оцените15 голосов
7.2IMDb
Цитаты
AndréПравда что ли, она дала имя своей золотой рыбке?
PhilippeДа, она назвала его Бетховен.
AndréПочему Бетховен? Потому что он глухой, как пень, и играет Девятую, когда его кормят?
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате