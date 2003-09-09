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Постер фильма Обратная сторона Луны
7.3
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7.3

Обратная сторона Луны

, 2003
La Face cachée de la lune
Канада / драма / 18+
Постер фильма Обратная сторона Луны
7.3

О фильме

Интеллектуальная комедия о человеке, который, тяжело пережив смерть матери, пытается сблизиться со своим прежде нелюбимым братом и написать монопьесу о психическом расстройстве космонавта Олдрина, который сидел дальше от люка, чем Нил Армстронг, вышел наружу вторым и потому не смог получить звание первого человека на Луне.

В ролях

Робер Лепаж
André
Селин Бонье
Nathalie
Анна-Мари Кадьё
La mère
Лорен Коте
Marco Poulin
Carl
Fabrice Mongeau
Philippe à 15 ans
Raphaël Dury
Philippe à 7 ans
Étienne Bouchard-Dauphin
André à 8 ans
Григорий Гладий
L'interprète
Yves Amyot
Le barman
Ричард Фречетт
Le médecin
Режиссер Робер Лепаж
Сценарист Робер Лепаж, Emile Nelligan
Композитор Benoit Jutras
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 9 сентября 2003
Дата выхода
10 ноября 2005 Германия
24 октября 2003 Канада
9 сентября 2003 США
Бюджет 1 600 000 CAD
Сборы в мире $248 460
Производство FCL Films, Media Principia, Studio Ex-centris
Другие названия
La face cachée de la lune, The Far Side of the Moon, Far Side of the Moon, A Face Oculta da Lua, Die andere Seite des Mondes, Kuun pimeä puoli, Kuun tuolla puolen, La cara oculta de la Luna, Ukryta strona księżyca, Обратная сторона Луны, Månens bakside

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

André Правда что ли, она дала имя своей золотой рыбке?
Philippe Да, она назвала его Бетховен.
André Почему Бетховен? Потому что он глухой, как пень, и играет Девятую, когда его кормят?

Отзывы о фильме

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