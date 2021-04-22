Содержание:

Ким Ки Дук – Фильмы

- «Остров» Ким Ки Дука

- «Время» – Ким Ки Дук

- «Мёбиус» – Ким Ки Дук

- Ким Ки Дук – «Сеть»

Ким Ки Дук – Личная жизнь

Южнокорейский режиссер, сценарист, оператор, монтажер, обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук (в системе Концевича – Ким Гидок) родился 20 декабря 1960 года в деревне Собённи уезда Понхва провинции Кёнсан-Пукто. Ким был третьим из четверых детей.

Вскоре семья переехала в Сеул, Ким стал учиться в сельскохозяйственной школе. Недоучившись, он в 17 лет стал работать на заводе, через три года ушел в армию. Пять лет прослужил в морской пехоте, затем два года пробыл в церкви для незрячих и намеревался стать священником. В 1990-1992 изучал изящные искусства в Париже. Путешествовал по Европе и выставлялся как художник.

В 1996 году дебютировал с фильмом «Крокодил».



Ким Ки Дук – Фильмы

Для фильмов южнокорейского режиссера характерен неповторимый киноязык. Ким Ки Дук является одним из важнейших азиатских режиссеров современности. Его работы практически никогда не остаются без внимания и наград.

Самую главную награду – «Золотой лев» 60-го Венецианского кинофестиваля режиссер получил за картину «Пьета» (2012) – криминальную драму, рассказывающую о мести матери за смерть ее сына.

Драма «Пустой дом» (2004) с Чжэ Хи и Ли Сын Ён получила четыре приза Венецианского кинофестиваля. Фильм повествует об истории взаимоотношений одинокого мотоциклиста, пробирающегося в чужие дома, и спасенной им женщины.

Картина «Самаритянка» (2004) удостоилась серебряного медведя 54-го Берлинале. Лента рассказывает о двух школьницах, решивших нестандартным способом заработать на поездку в Европу.

Награду «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2011 забрал фильм «Ариран» – документальная лента о творческом кризисе режиссера.

«Визитной карточкой» Ким Ки Дука стал фильм «Весна, лето, осень, зима…и снова весна» (2003) – философская притча, рассказывающая историю старого монаха-целителя и его воспитанника.



«Остров» Ким Ки Дука

Пятый фильм в карьере Ким Ки Дука и первый, принесший режиссеру мировую славу. Картина, снятая в 2000 году, рассказывает о непростой истории взаимоотношений хозяйки плавучих домиков (Со Джон) и беглого полицейского (Ким Юсок). В фильме использованы сцены насилия, из-за чего «Остров» был негативно принят в Южной Корее и на Венецианском кинофестивале. Тем не менее, картина получила специальную награду жюри Международного кинофестиваля в Москве, приз NETPAC Венецианского кинофестиваля.



«Время» – Ким Ки Дук

Драма 2006 года рассказывает историю о девушке (Пак Чиён), решившейся на пластическую операцию только для того, чтобы удержать своего молодого человека (Ха Чон У). Картина очень тепло была принята критиками.



«Мёбиус» – Ким Ки Дук

На следующий год после успеха «Пьеты» (2012), Ким Ки Дук представил на 70-ом Венецианском кинофестивале новую ленту – триллер «Мебиус». Жена (Ли Ын-у), уставшая от измен мужа (Чо Джэ-хён), решила отомстить и изувечила их сына-подростка (Со Ён-джу). Фильм был запрещен в Южной Корее.



Ким Ки Дук – «Сеть»

В психологической драме «Сеть» (2016) режиссер использовал политические реалии: показал границу между Северной и Южной Кореей. Главный герой, рыбак Нам Чхор-у (Рю Сын- бом) живет у реки на северном берегу, там же ловит рыбу. Но однажды мотор его лодки застревает, и мужчину относит на вражеский берег…После чего ему приходится пережить пытки и допросы с обеих сторон. Картина была впервые представлена на международном кинофестивале в Торонто.



Ким Ки Дук – Личная жизнь

О личной жизни режиссера известно очень мало. Своей семьей Ким Ки Дук не обзавелся, он живет в уединении.