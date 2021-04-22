Содержание:
Ким Ки Дук – Фильмы
- «Остров» Ким Ки Дука
- «Время» – Ким Ки Дук
- «Мёбиус» – Ким Ки Дук
- Ким Ки Дук – «Сеть»
Ким Ки Дук – Личная жизнь
Южнокорейский режиссер, сценарист, оператор, монтажер, обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук (в системе Концевича – Ким Гидок) родился 20 декабря 1960 года в деревне Собённи уезда Понхва провинции Кёнсан-Пукто. Ким был третьим из четверых детей.
Вскоре семья переехала в Сеул, Ким стал учиться в сельскохозяйственной школе. Недоучившись, он в 17 лет стал работать на заводе, через три года ушел в армию. Пять лет прослужил в морской пехоте, затем два года пробыл в церкви для незрячих и намеревался стать священником. В 1990-1992 изучал изящные искусства в Париже. Путешествовал по Европе и выставлялся как художник.
В 1996 году дебютировал с фильмом «Крокодил».
Для фильмов южнокорейского режиссера характерен неповторимый киноязык. Ким Ки Дук является одним из важнейших азиатских режиссеров современности. Его работы практически никогда не остаются без внимания и наград.
Самую главную награду – «Золотой лев» 60-го Венецианского кинофестиваля режиссер получил за картину «Пьета» (2012) – криминальную драму, рассказывающую о мести матери за смерть ее сына.
Драма «Пустой дом» (2004) с Чжэ Хи и Ли Сын Ён получила четыре приза Венецианского кинофестиваля. Фильм повествует об истории взаимоотношений одинокого мотоциклиста, пробирающегося в чужие дома, и спасенной им женщины.
Картина «Самаритянка» (2004) удостоилась серебряного медведя 54-го Берлинале. Лента рассказывает о двух школьницах, решивших нестандартным способом заработать на поездку в Европу.
Награду «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2011 забрал фильм «Ариран» – документальная лента о творческом кризисе режиссера.
«Визитной карточкой» Ким Ки Дука стал фильм «Весна, лето, осень, зима…и снова весна» (2003) – философская притча, рассказывающая историю старого монаха-целителя и его воспитанника.
Пятый фильм в карьере Ким Ки Дука и первый, принесший режиссеру мировую славу. Картина, снятая в 2000 году, рассказывает о непростой истории взаимоотношений хозяйки плавучих домиков (Со Джон) и беглого полицейского (Ким Юсок). В фильме использованы сцены насилия, из-за чего «Остров» был негативно принят в Южной Корее и на Венецианском кинофестивале. Тем не менее, картина получила специальную награду жюри Международного кинофестиваля в Москве, приз NETPAC Венецианского кинофестиваля.
Драма 2006 года рассказывает историю о девушке (Пак Чиён), решившейся на пластическую операцию только для того, чтобы удержать своего молодого человека (Ха Чон У). Картина очень тепло была принята критиками.
На следующий год после успеха «Пьеты» (2012), Ким Ки Дук представил на 70-ом Венецианском кинофестивале новую ленту – триллер «Мебиус». Жена (Ли Ын-у), уставшая от измен мужа (Чо Джэ-хён), решила отомстить и изувечила их сына-подростка (Со Ён-джу). Фильм был запрещен в Южной Корее.
В психологической драме «Сеть» (2016) режиссер использовал политические реалии: показал границу между Северной и Южной Кореей. Главный герой, рыбак Нам Чхор-у (Рю Сын- бом) живет у реки на северном берегу, там же ловит рыбу. Но однажды мотор его лодки застревает, и мужчину относит на вражеский берег…После чего ему приходится пережить пытки и допросы с обеих сторон. Картина была впервые представлена на международном кинофестивале в Торонто.
О личной жизни режиссера известно очень мало. Своей семьей Ким Ки Дук не обзавелся, он живет в уединении.
После съемок картины «Мёбиус» актриса Ли Ын-у обвинила режиссера в насилии – якобы Ки Дук ударил актрису, а на протяжении съемок оскорблял и заставлял сниматься в сценах насилия. Режиссер выплатил актрисе 5 тысяч долларов.
Режиссера преследуют зооактивисты: Ким Ки Дук часто показывает сцены насилия либо убийства мелких животных.
Ким Ки Дук снимает малобюджетное кино: в среднем, бюджет одной картины режиссера составляет около 50 тысяч долларов. Если фильм успешен в прокате, то участники проекта получают проценты от кассовых сборов.
Ким Ки Дук – очень плодовитый режиссер, он снимает по одному, а то и больше, фильму в год.
В фильмах режиссера практически нет диалогов. Молчание – «фишка» Ким Ки Дука.