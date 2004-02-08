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Мартино, молчаливый и кроткий мечтатель, работающий ночным сторожем в знаменитом Музее Кино в Турине, живет в своем собственном выдуманном мире, среди черно-белых сокровищ экрана и магической вселенной кино.
До тех пор, пока девушка его мечты, Аманда, внезапно вторгается в его мир и делает его своим домом… Завораживающая и красивая история любовного треугольника, разворачивающаяся под сводами величественного здания Музея.
|4 августа 2005
|Аргентина
|+13
|9 ноября 2005
|Великобритания
|16 марта 2006
|Германия
|23 апреля 2004
|Италия
|9 декабря 2004
|Нидерланды
|6
|6 июля 2005
|Франция
|12
|23 августа 2007
|Южная Корея
|15
|2 сентября 2006
|Япония