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Постер фильма После полуночи
6.9
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6.9

После полуночи

, 2004
Dopo mezzanotte
Италия / мелодрама / 18+
Постер фильма После полуночи
6.9

О фильме

Мартино, молчаливый и кроткий мечтатель, работающий ночным сторожем в знаменитом Музее Кино в Турине, живет в своем собственном выдуманном мире, среди черно-белых сокровищ экрана и магической вселенной кино.

До тех пор, пока девушка его мечты, Аманда, внезапно вторгается в его мир и делает его своим домом… Завораживающая и красивая история любовного треугольника, разворачивающаяся под сводами величественного здания Музея.

В ролях

Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
Martino
Франческа Инауди
Amanda
Фабио Тройяно
The Angel of Falchera
Франсческа Пикоза
Barbara
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Narrator
Pietro Eandi
Martino's Grandfather
Andrea Romero
Fast Food Owner
Giampiero Perone
Bruno the Night Watchman
Francesco D'Alessio
Member of the Falchera's Gang
Gianni Talia
Member of the Falchera's Gang
Режиссер Давиде Феррарио
Сценарист Давиде Феррарио
Композитор Фабио Бароверо, Banda Ionica, Даниэль Сепе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 8 февраля 2004
Дата выхода
4 августа 2005 Аргентина +13
9 ноября 2005 Великобритания
16 марта 2006 Германия
23 апреля 2004 Италия
9 декабря 2004 Нидерланды 6
6 июля 2005 Франция 12
23 августа 2007 Южная Корея 15
2 сентября 2006 Япония
Сборы в мире $1 635 458
Производство Rossofuoco, Fargo Film, Film Commission Torino-Piemonte
Другие названия
Dopo mezzanotte, After Midnight, Après Minuit, Después de medianoche, Dopo mezzanotte, Après minuit, Éjfél után, Etter midnatt, Ligo meta ta mesanyhta..., Mayonaka o sugite, Po północy, Po vidurnakčio, Torino, 24-ji kara no koibito-tachi, Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, После полуночи, トリノ、24時からの恋人たち, 午夜之后狂恋, Die zweite Hälfte der Nacht, Posle polunochi, Λίγο μετά τα μεσάνυχτα..., Wǔyè zhīhòu kuángliàn, 애프터 미드나잇 리마스터링

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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