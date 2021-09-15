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Елена Анайя
Елена Анайя
Elena Anaya
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Елена Анайя
Elena Anaya
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Дата рождения
17 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Елена Анайя
Родилась 17 июля 1975 года. Паленсия, Кастилия и Леон, Испания.
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Фильмография Елена Анайя
Фестиваль Рифкина
комедия
2020, США / Испания / Италия
6.0
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Зип и Зап на острове Капитана
приключения
2016, Испания
5.0
Память воды
драма, мелодрама
2015, Аргентина / Испания / Чили / Германия
6.0
Инерция
триллер, боевик
2012, Испания
0.0
Кожа, в которой я живу
драма
2011, Испания
7.0
Три часа на побег
боевик, триллер
2010, Франция
6.0
Комната в Риме
драма
2010, Испания
7.0
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15 сентября 2021 11:45
Новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» откроет фестиваль в Сан-Себастьяне
Мировая премьера состоится 18 сентября.
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26 июня 2020 16:15
Кристоф Вальц и Луи Гаррель снимутся в новом фильме Вуди Аллена
Съёмки картины пройдут в Испании.
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4 июня 2019 17:55
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