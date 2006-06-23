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Четыре минуты Четыре минуты
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Vier Minuten

Четыре минуты, 2006

2006 / Германия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Пожилая женщина устраивается в тюрьму для женщин учителем по игре на фортепьяно. На уроки записываются четыре заключенных, одна из которых повесилась, другая нервная, третья ничем не примечательная, а четвертая обладает божьим даром выдавать из обычного фортепьяно великолепное звучание.

Учитель не мог поверить, что такой конченый человек, сгнивающий в четырех бетонных стенах способен путем музыкального инструмента так превосходно сыграть радостную негритянскую музыку, не смотря на все свои невзгоды и заведенное на нее за убийство дело. Пожилой преподаватель видит ее дар и подает ей руку помощи, предлагая развить талант и дать ей шанс выступить на некоторых концертах юных композиторов.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 июня 2006
Режиссер
Крис Краус
В ролях
Моника Блайбтрой
Ханна Херцшпрунг
Ханна Херцшпрунг
Свен Пиппиг
Ричи Мюллер
Вадим Гловна
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Четыре минуты 2 постера
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саундтрек фильма Четыре минуты
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