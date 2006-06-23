Четыре минуты, 2006

Пожилая женщина устраивается в тюрьму для женщин учителем по игре на фортепьяно. На уроки записываются четыре заключенных, одна из которых повесилась, другая нервная, третья ничем не примечательная, а четвертая обладает божьим даром выдавать из обычного фортепьяно великолепное звучание.

Учитель не мог поверить, что такой конченый человек, сгнивающий в четырех бетонных стенах способен путем музыкального инструмента так превосходно сыграть радостную негритянскую музыку, не смотря на все свои невзгоды и заведенное на нее за убийство дело. Пожилой преподаватель видит ее дар и подает ей руку помощи, предлагая развить талант и дать ей шанс выступить на некоторых концертах юных композиторов.