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Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Lubna Azabal
О персоне
Фильмография
Лубна Азабаль
Lubna Azabal
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Дата рождения
15 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Лубны Азабаль
Родилась 15 августа 1973 года. Брюссель, Бельгия.
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Фильмография Лубны Азабаль
Тель-Авив в огне
драма, комедия
2018, Израиль / Люксембург / Франция / Бельгия
6.0
Мария Магдалина
драма, биография
2017, Великобритания
5.0
Prendre le large
2017, Франция
6.0
Зерна
драма, фантастика
2017, Турция / Германия / Франция / Швеция / Катар
6.0
Устика
драма
2016, Италия
5.0
Хочу быть как ты
драма
2016, Бельгия / Болгария
6.0
Кориолан
драма, триллер, военный
2011, Великобритания
6.0
Мгновение любви
мелодрама, драма, приключения
2011, США
3.0
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