И наступит завтра, 2003

Четыре персонажа в течение одного дня.

24 часа из жизни обывателей. 24 часа из жизни таких, как мы.

В лучших традициях проекта «Догма».

Благополучие и стабильность, состоящие из раз и навсегда заведенного режима дня, скучных выходных и отпуска летом, в конечном итоге становятся "прекрасной клеткой", выбраться из которой невозможно. Впрочем, каждый из четырех персонажей пытается сделать это по-своему. Уважаемый кардиохирург изменяет жене, которая его обожает. Пожилая женщина лжет себе, обвиняя в своих неудачах кого угодно, только не себя. Семейная пара годами выдумывает "разумные" причины - почему дочь сбежала от них, но, так и не придумав, решает замуровать себя в собственном доме. Но однажды для героев фильма наступает такой день, когда все они могут разрушить свои "клетки". И, наконец, начать жить...