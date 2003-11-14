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Daybreak / Om jag vänder mig om

И наступит завтра, 2003

2003 / Швеция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме
Приз «Голубой ангел» за лучший европейский фильм и Серебряный медведь Берлинского МКФ

Четыре персонажа в течение одного дня.
24 часа из жизни обывателей. 24 часа из жизни таких, как мы.
В лучших традициях проекта «Догма».

Благополучие и стабильность, состоящие из раз и навсегда заведенного режима дня, скучных выходных и отпуска летом, в конечном итоге становятся "прекрасной клеткой", выбраться из которой невозможно. Впрочем, каждый из четырех персонажей пытается сделать это по-своему. Уважаемый кардиохирург изменяет жене, которая его обожает. Пожилая женщина лжет себе, обвиняя в своих неудачах кого угодно, только не себя. Семейная пара годами выдумывает "разумные" причины - почему дочь сбежала от них, но, так и не придумав, решает замуровать себя в собственном доме. Но однажды для героев фильма наступает такой день, когда все они могут разрушить свои "клетки". И, наконец, начать жить...

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 14 ноября 2003
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Бьёрн Рунге
Бьёрн Рунге
В ролях
Якоб Эклунд
Мари Ричардсон
Петер Андерссон
Лейф Андре
Анн Петрен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма И наступит завтра 1 постер
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