Благословенная Мария, 2004

Мария Альварес, независимая и дерзкая семнадцатилетняя колумбийская продавщица роз, застряла в бесконечных трудовых буднях и в тупиковых отношениях со своим никчемным парнем Хуаном. Как будто все уже было недостаточно плохо, неожиданная беременность и ссора с несправедливым боссом заставляют Марию связаться с мафией и стать наркокурьером, переправляющим наркотики из Боготы в Нью-Йорк. Но по мере того как ситуация быстро выходит из-под контроля, Мария понимает, что из бизнеса так просто не выйти, а счастливое будущее ей и ее ребенку уже не светит…