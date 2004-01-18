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Благословенная Мария Благословенная Мария
Киноафиша Фильмы Благословенная Мария
Maria Full of Grace

Благословенная Мария, 2004

2004 / Колумбия / Эквадор / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мария Альварес, независимая и дерзкая семнадцатилетняя колумбийская продавщица роз, застряла в бесконечных трудовых буднях и в тупиковых отношениях со своим никчемным парнем Хуаном. Как будто все уже было недостаточно плохо, неожиданная беременность и ссора с несправедливым боссом заставляют Марию связаться с мафией и стать наркокурьером, переправляющим наркотики из Боготы в Нью-Йорк. Но по мере того как ситуация быстро выходит из-под контроля, Мария понимает, что из бизнеса так просто не выйти, а счастливое будущее ей и ее ребенку уже не светит…

  • Каталина Сандино Морено, сыгравшая Марию, стала первой актрисой, когда-либо номинированной на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм, в котором полностью говорят на испанском языке. Для нее эта роль стала кинодебютом: поклонник, видевший ее в спектакле, рассказал ее матери об открытом кастинге.
  • Оригинальное название фильма является цитатой из знаменитой католической молитвы «Аве Мария», написанной в первом тысячелетии нашей эры. Она является одной из самых известных молитв и была положена на музыку Гуно, Верди и Дворжаком. 
  • Морено не репетировала глотание гранул. Поскольку героиня не знала, как их глотать, Джошуа Марстон решил, что будет реалистичнее впервые проглотить их на камеру.

Мария вместе с подружкой Бланкой работает на цветочной плантации, но её увольняют, и нужен новый источник дохода. Ей предлагают стать “живым контейнером” для перевозки наркотиков, а вскоре и Бланка попадает в руки драг-дилеров. Подруги садятся на самолёт, летящий в Америку.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера в мире 18 января 2004
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джошуа Марстон
Джошуа Марстон
В ролях
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Вирхина Ариса
Йени Паола Вега
Родриго Санчес Бороркес
Чарльз Альберт Патиньо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Благословенная Мария 2 постера
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Благословенная Мария

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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