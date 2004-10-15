Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Окончательный монтаж
Постер фильма Окончательный монтаж
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Окончательный монтаж

Окончательный монтаж

The Final Cut 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Далекое будущее. Практически все люди имеют в мозгу вживленные чипы, которые полностью фиксируют их жизнь. Алан Хэкмэн – человек, который может легко получить доступ к любому из моментов жизни человека. Однако, когда мужчину попросили сделать небольшой фильм про жизнь одного юриста, у него начались большие неприятности.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 15 октября 2004
Дата выхода
24 октября 2004 Великобритания
24 октября 2004 Германия
1 апреля 2005 Греция
13 мая 2005 Италия
8 сентября 2005 Португалия
15 октября 2004 США
27 мая 2005 Турция
23 февраля 2005 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $3 222 439
Производство Lions Gate Entertainment, Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Industry Entertainment
Другие названия
The Final Cut, Más allá de la muerte, Døds-sekvensen, Final Cut, Galutinis montažas, La memoria de los muertos, La memòria dels morts, Phiên Bản Sau Cùng, Son Kurgu, Teliki praxi, The Final Cut - A Última Memória, The final Cut - Dein Tod ist erst der Anfang, Vágott verzió, Violação de Privacidade, Wersja ostateczna, Τελική πράξη, Окончательный монтаж, Остаточний монтаж, Последен спомен, ファイナル・カット, 迴光報告
Режиссер
Омар Наим
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
Мими Кузык
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Окончательный монтаж
Во всем виноват енот 6.8
Во всем виноват енот (2016)
Самый клевый папа на свете 7.1
Самый клевый папа на свете (2009)
Адская поездка 5.3
Адская поездка (2008)
Человек года 6.4
Человек года (2006)
Тайны прошлого 6.9
Тайны прошлого (2004)
Убить Смучи 6.7
Убить Смучи (2002)
Фото за час 6.8
Фото за час (2002)
Двухсотлетний человек 6.9
Двухсотлетний человек (1999)
Яков лжец 6.6
Яков лжец (1999)
Целитель Адамс 7.4
Целитель Адамс (1998)
Куда приводят мечты 7.4
Куда приводят мечты (1998)
День отца 5.3
День отца (1997)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Окончательный монтаж
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше