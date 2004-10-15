Отзывы о фильме
Далекое будущее. Практически все люди имеют в мозгу вживленные чипы, которые полностью фиксируют их жизнь. Алан Хэкмэн – человек, который может легко получить доступ к любому из моментов жизни человека. Однако, когда мужчину попросили сделать небольшой фильм про жизнь одного юриста, у него начались большие неприятности.
|24 октября 2004
|Великобритания
|24 октября 2004
|Германия
|1 апреля 2005
|Греция
|13 мая 2005
|Италия
|8 сентября 2005
|Португалия
|15 октября 2004
|США
|27 мая 2005
|Турция
|23 февраля 2005
|Франция