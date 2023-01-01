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Даниэль Хендлер
Даниэль Хендлер Daniel Hendler
Киноафиша Персоны Даниэль Хендлер

Даниэль Хендлер

Daniel Hendler

Дата рождения
3 января 1976
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Монтевидео, Уругвай

Популярные фильмы

Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 (2022)
5.5
Чужак
Чужак (2019)
5.3846154
За океан
За океан (2023)
0

Фильмография Даниэль Хендлер

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актер 2 Сценарист 1
За океан
За океан
драма, военный 2023, Великобритания
Эпидемия: Вирус 32 5.5
Эпидемия: Вирус 32 Virus-32
ужасы 2022, Аргентина / Уругвай
Чужак 5.4
Чужак El Prófugo / The Intruder
триллер 2019, Аргентина
Новости о Даниэль Хендлер
Стрим-сервис Shudder выпустил трейлер уругвайского фильма о зомби «Вирус-32»
Стрим-сервис Shudder выпустил трейлер уругвайского фильма о зомби «Вирус-32»
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