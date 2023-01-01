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Даниэль Хендлер
Daniel Hendler
Киноафиша
Персоны
Даниэль Хендлер
Даниэль Хендлер
Daniel Hendler
Дата рождения
3 января 1976
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Монтевидео, Уругвай
Популярные фильмы
Эпидемия: Вирус 32
(2022)
5.5
Чужак
(2019)
5.3846154
За океан
(2023)
0
Фильмография Даниэль Хендлер
Жанр
Все
Военный
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2022
2019
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
2
Сценарист
1
За океан
драма, военный
2023, Великобритания
5.5
Эпидемия: Вирус 32
Virus-32
ужасы
2022, Аргентина / Уругвай
5.4
Чужак
El Prófugo / The Intruder
триллер
2019, Аргентина
Новости о Даниэль Хендлер
Стрим-сервис Shudder выпустил трейлер уругвайского фильма о зомби «Вирус-32»
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