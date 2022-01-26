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Георг Фридрих
Георг Фридрих
Georg Friedrich
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Георг Фридрих
Georg Friedrich
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Дата рождения
31 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Вена, Австрия
Рост
180 см
Биография Георга Фридриха
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Фильмография Георга Фридриха
Великая свобода
драма
2021, Австрия / Германия
7.0
Деньги не пахнут
комедия
2019, Австрия
6.0
Белые ночи
драма
2017, Германия / Норвегия
5.0
Дикая мышь
комедия, криминал
2017, Австрия / Германия
6.0
Дикое
драма
2016, Германия
6.0
Стерео
триллер
2014, Германия
6.0
Над нами только небо
драма
2011, Германия
6.0
Фауст
драма
2011, Россия
6.0
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Вышел трейлер немецкой драмы «Великая свобода» — фильм был отмечен призом на прошлом Каннском кинофестивале
В ленте рассказывается история заключенного гомосексуалиста.
Написать
26 января 2022 15:38
Зигмунд Фрейд станет детективом в новом сериале Netflix
Никакой дедукции и работы «серых клеточек», только психоанализ.
Написать
21 февраля 2020 11:51
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