7.4
7.4

Страна Надежды

, 2004
The Beautiful Country
США / драма, мелодрама / 18+
О фильме

Бин – двадцатилетний парень, сын американца и вьетнамки. Из-за отца в родной вьетнамской деревушке его считают врагом и предателем. В поисках счастья герой бежит в Америку, чтобы найти папу.

Бин живет во Вьетнаме с чужой семьей в качестве прислуги, но хозяйка дома собирается выйти замуж и выгнать парня. Сын американского солдата, он понимает, что на родине всегда будет изгоем. Тогда Бин решает покинуть страну и найти родителей. Отыскать мать было несложно, и вместе с ней он впервые видит своего младшего брата. Из-за несчастного случая Бину приходится оставить маму во Вьетнаме и бежать вместе с братом. Они плывут в Америку, но корабль сбивается с курса и прибывает в Малайзию.

Герои застревают в лагере для беженцев, где Бин встречает Лин – несчастную девушку, работающую проституткой. Между молодыми людьми завязываются нежные отношения, и Бин уговаривает возлюбленную плыть с ним в США. Впереди их ждет множество испытаний: ржавые корабли, духота, голод, жажда, смерть брата. Смогут ли герои добраться до цели? Останутся ли они вместе и найдет ли Бин отца? 

В ролях

Тим Рот
Темуэра Моррисон
Ник Нолти
Damien Nguyen
Бай Лин
Dang Quoc Thinh Tran
Режиссер Ханс Петтер Муланд
Сценарист Сабрина Мюррэй, Lingard Jervey
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 13 марта 2004
Дата выхода
13 марта 2004 Норвегия
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $878 325
Производство Dinamo Story, Sunflower Productions, Nordisk Film & TV-Fond
Другие названия
The Beautiful Country, Gyönyörű ország, Kraina szczęścia, Misterele trecutului, O País da Esperança, Uma Vida Nova, Un bellissimo paese, Un lugar maravilloso, Una nueva vida, Una vida nueva, Γη της επαγγελίας, Страна надежды

Рейтинг фильма

7.4
7.4 IMDb

Цитаты

Binh Как давно ты ослеп?
Steve Долгое время. Я работал на складе в Сайгоне. Я думал, что это ящик пива. Оказалось, что это взрывчатка.
Binh Ты всё ещё жив?
Steve Да, так говорят. Сначала я был в Сайгоне, потом — в больнице в Мэриленде, и прошло шесть месяцев. Проснулся, не мог видеть, не знал, где нахожусь. Какие-то м##### говорят, что мне повезло.

Отзывы о фильме

