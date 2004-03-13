Бин – двадцатилетний парень, сын американца и вьетнамки. Из-за отца в родной вьетнамской деревушке его считают врагом и предателем. В поисках счастья герой бежит в Америку, чтобы найти папу.

Бин живет во Вьетнаме с чужой семьей в качестве прислуги, но хозяйка дома собирается выйти замуж и выгнать парня. Сын американского солдата, он понимает, что на родине всегда будет изгоем. Тогда Бин решает покинуть страну и найти родителей. Отыскать мать было несложно, и вместе с ней он впервые видит своего младшего брата. Из-за несчастного случая Бину приходится оставить маму во Вьетнаме и бежать вместе с братом. Они плывут в Америку, но корабль сбивается с курса и прибывает в Малайзию.

Герои застревают в лагере для беженцев, где Бин встречает Лин – несчастную девушку, работающую проституткой. Между молодыми людьми завязываются нежные отношения, и Бин уговаривает возлюбленную плыть с ним в США. Впереди их ждет множество испытаний: ржавые корабли, духота, голод, жажда, смерть брата. Смогут ли герои добраться до цели? Останутся ли они вместе и найдет ли Бин отца?