Постер фильма Красные огни
2 постера
Киноафиша Фильмы Красные огни

Красные огни

Feux rouges 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лето в Париже. Уик-энд в начале сезона отпусков. Страховой агент Антуан с нетерпением ждет встречи с женой Элен, преуспевающим адвокатом. К тому времени, когда она приезжает, он успевает выпить три кружки пива. Они отправляются на юг Франции забрать своих детей. К несчастью, в этот день на дорогах самое напряженное движение, чтобы успокоить нервы, Антуан время от времени останавливается выпить. Из-за спиртного он ведет машину все более и более безрассудно. Между ним и женой начинается жестокая ссора. Элен, предупредив его, покидает машину. Помчавшись к следующей железнодорожной станции, он пытается догнать ее поезд, но опаздывает. Вместо жены он подсаживает в машину странного попутчика, не зная, что эта встреча будет иметь серьезные последствия для его с Элен брака...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 19 августа 2004
Премьера в мире 10 февраля 2004
Дата выхода
22 января 2005 Россия
4 февраля 2005 Австрия
11 августа 2005 Аргентина
22 января 2005 Беларусь
3 марта 2004 Бельгия
6 мая 2005 Италия
22 января 2005 Казахстан
23 июня 2005 Португалия
3 сентября 2004 США
17 сентября 2004 Турция
22 января 2005 Украина
3 марта 2004 Франция
3 марта 2004 Швейцария
12 мая 2005 Швеция
Сборы в мире $2 394 429
Производство Alicéléo, France 3 Cinéma, Gimages
Другие названия
Feux rouges, Red Lights, Schlusslichter, Czerwone światła, Kırmızı ışıklar, Luces rojas, Luci nella notte, Nächtliche Irrfahrt, Piros lámpák, Rødt lys, Rött ljus, Sinais Vermelhos, Κόκκινα φανάρια, Красные огни
Режиссер
Седрик Кан
Седрик Кан
В ролях
Кароль Буке
Кароль Буке
Венсан Деньяр
Венсан Деньяр
Шарлин Поль
Жан-Пьер Гос
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился саундтрек Ховарда Шора. Чего не скажу в целом о фильме. Это похоже на затянувшийся фокус. Шумели, пугали немного, внимание отвлекали… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Очередной фильм о запредельном.
Вся картина в серо-синих тонах в первые минуты то и дело радовала знакомыми лицами. И какого было удивление,когда… Читать дальше…
