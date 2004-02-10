Лето в Париже. Уик-энд в начале сезона отпусков. Страховой агент Антуан с нетерпением ждет встречи с женой Элен, преуспевающим адвокатом. К тому времени, когда она приезжает, он успевает выпить три кружки пива. Они отправляются на юг Франции забрать своих детей. К несчастью, в этот день на дорогах самое напряженное движение, чтобы успокоить нервы, Антуан время от времени останавливается выпить. Из-за спиртного он ведет машину все более и более безрассудно. Между ним и женой начинается жестокая ссора. Элен, предупредив его, покидает машину. Помчавшись к следующей железнодорожной станции, он пытается догнать ее поезд, но опаздывает. Вместо жены он подсаживает в машину странного попутчика, не зная, что эта встреча будет иметь серьезные последствия для его с Элен брака...

