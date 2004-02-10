Лето в Париже. Уик-энд в начале сезона отпусков. Страховой агент Антуан с нетерпением ждет встречи с женой Элен, преуспевающим адвокатом. К тому времени, когда она приезжает, он успевает выпить три кружки пива. Они отправляются на юг Франции забрать своих детей. К несчастью, в этот день на дорогах самое напряженное движение, чтобы успокоить нервы, Антуан время от времени останавливается выпить. Из-за спиртного он ведет машину все более и более безрассудно. Между ним и женой начинается жестокая ссора. Элен, предупредив его, покидает машину. Помчавшись к следующей железнодорожной станции, он пытается догнать ее поезд, но опаздывает. Вместо жены он подсаживает в машину странного попутчика, не зная, что эта встреча будет иметь серьезные последствия для его с Элен брака...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2004
Сборы в мире$2 394 429
ПроизводствоAlicéléo, France 3 Cinéma, Gimages
Другие названия
Feux rouges, Red Lights, Schlusslichter, Czerwone światła, Kırmızı ışıklar, Luces rojas, Luci nella notte, Nächtliche Irrfahrt, Piros lámpák, Rødt lys, Rött ljus, Sinais Vermelhos, Κόκκινα φανάρια, Красные огни
Вся картина в серо-синих тонах в первые минуты то и дело радовала знакомыми лицами. И какого было удивление,когда… Читать дальше…