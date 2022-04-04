Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
О персоне
Фильмография
Новости
Каталина Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Богота, Колумбия
Рост
169 см
Биография Каталины Сандино Морено
Родилась 19 апреля 1981 года. Богота, Колумбия.
Развернуть
Фильмография Каталины Сандино Морено
Самый жестокий год
криминал, триллер, драма, боевик
2014, США
6.0
Магия, магия
детектив, триллер, ужасы
2013, Чили / США
5.0
Че (Часть первая. Аргентина)
драма
2008, Испания / США
7.0
Любовь во время холеры
драма, мелодрама
2007, США
7.0
Сердце земли
драма, мелодрама
2007, Великобритания
6.0
Нация фастфуда
драма
2006, Великобритания / США
7.0
Самый жаркий штат
драма
2006, США
6.0
Благословенная Мария
криминал, драма
2004, Колумбия / Эквадор / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Почему стоит посмотреть сериал «Извне» прямо сейчас?
Если коротко, то чтобы успеть к скорому финалу первого сезона.
Написать
4 апреля 2022 14:52
Неизвестные в страшных масках врываются в дом к группе друзей в трейлере триллера «Варвары»
В картине одну из ведущих ролей исполнил актер из «Игры престолов».
Написать
25 февраля 2022 15:29
Семья оказывается заточена в проклятом городке в трейлере мистического хоррор-сериала From
Шоу дебютирует в феврале.
Написать
25 ноября 2021 13:15
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь