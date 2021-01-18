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Бэтмен Бэтмен
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Batman

Бэтмен, 1989

1989 / США / Великобритания
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16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то на глазах у юного Брюса Уэйна, наследника самой крупной бизнес-империи Готэма, жестоко убили его родителей. Спустя много лет в городе, кишашем грабителями и убийцами, начинают ходить слухи о темном герое под маской летучей мыши, который в одиночку расправляется с преступниками. Пока журналистка Вики Вэйл и репортер Александр Нокс пытаются раскрыть личность таинственного защитника, в Готэме начинает крепнуть власть полупомешанного злодея по кличке Джокер.

  • На роль Бэтмена рассматривались кандидатуры Алека Болдуина, Чарли Шина, Билла Мюррея и Пирса Броснана. Главным претендентом долгое время считался Мэл Гибсон, однако в итоге он предпочел сняться в сиквеле “Смертельного оружия”.
  • Для того чтобы придать Готэму уродливости и зловещей атмосферы, художник Энтон Ферст при создании декораций намеренно смешивал несопоставимые архитектурные стили.
  • Культовая фраза “Я Бэтмен” стала результатом сценарных правок режиссера Тима Бертона и исполнителя главной роли Майкла Китона. В оригинальной версии сценария она звучала как “Я – ночь!”.
  • Джек Николсон был изначальным выбором создателей картины на роль Джокера. Но поскольку актер долго колебался, рассматривали также варианты с Тимом Карри, Рэем Лиоттой и Робином Уильямсом.

Извечное противостояние добра и зла: сумасшедший, но обаятельный злодей Джокер – смертельная угроза для города Готэма. Бескомпромиссный и загадочный Бэтмен – его последняя надежда на спасение. Только герой-спаситель не желает раскрывать свое подлинное имя, и не только из скромности… Но настойчивая журналистка, полна решимости узнать, кому жители Готэма обязаны всем…

8.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 19 июня 1989
Премьера онлайн 18 января 2021
Премьера в мире 19 июня 1989
Возраст 16+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Майкл Китон
Майкл Китон
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Роберт Вул
Пэт Хингл
Все актеры и съемочная группа
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