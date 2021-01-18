Бэтмен, 1989

Когда-то на глазах у юного Брюса Уэйна, наследника самой крупной бизнес-империи Готэма, жестоко убили его родителей. Спустя много лет в городе, кишашем грабителями и убийцами, начинают ходить слухи о темном герое под маской летучей мыши, который в одиночку расправляется с преступниками. Пока журналистка Вики Вэйл и репортер Александр Нокс пытаются раскрыть личность таинственного защитника, в Готэме начинает крепнуть власть полупомешанного злодея по кличке Джокер.
Извечное противостояние добра и зла: сумасшедший, но обаятельный злодей Джокер – смертельная угроза для города Готэма. Бескомпромиссный и загадочный Бэтмен – его последняя надежда на спасение. Только герой-спаситель не желает раскрывать свое подлинное имя, и не только из скромности… Но настойчивая журналистка, полна решимости узнать, кому жители Готэма обязаны всем…