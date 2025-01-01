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Лаура Сан Джакомо
Лаура Сан Джакомо Laura San Giacomo
Киноафиша Персоны Лаура Сан Джакомо

Лаура Сан Джакомо

Laura San Giacomo

Дата рождения
14 ноября 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Хобокен, Нью-Джерси, США

Популярные фильмы

Красотка 7.7
Красотка (1990)
Противостояние 7.6
Противостояние (1994)
День в Городе Ангелов 7.5
День в Городе Ангелов (1992)

Фильмография Лаура Сан Джакомо

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Актриса 5
Крэйзи 6.8
Крэйзи Havoc
мелодрама, драма, криминал 2005, США / Германия
Противостояние 7.6
Противостояние
драма, фэнтези, ужасы 1994, США
День в Городе Ангелов 7.5
День в Городе Ангелов Where the Day Takes You
драма 1992, США
Красотка 7.7
Красотка Pretty Woman
комедия 1990, США
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драма 1989, США
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