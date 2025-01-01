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Лаура Сан Джакомо
Laura San Giacomo
Киноафиша
Персоны
Лаура Сан Джакомо
Лаура Сан Джакомо
Laura San Giacomo
Дата рождения
14 ноября 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Хобокен, Нью-Джерси, США
Популярные фильмы
7.7
Красотка
(1990)
Билеты
7.6
Противостояние
(1994)
7.5
День в Городе Ангелов
(1992)
Фильмография Лаура Сан Джакомо
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2005
1994
1992
1990
1989
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
6.8
Крэйзи
Havoc
мелодрама, драма, криминал
2005, США / Германия
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7.6
Противостояние
драма, фэнтези, ужасы
1994, США
7.5
День в Городе Ангелов
Where the Day Takes You
драма
1992, США
7.7
Красотка
Pretty Woman
комедия
1990, США
Смотреть трейлер
Билеты
7
Секс, ложь и видео
Sex, Lies, and Videotape
драма
1989, США
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