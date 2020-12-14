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Sex, Lies, and Videotape

Секс, ложь и видео, 1989

1989 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Джон считал свою жизнь вполне благополучной. Он был на хорошем счету в своей юридической фирме, имел красавицу жену Энн и любовницу Синтию, которая приходилась Энн младшей сестрой. Эту идиллию напрочь разрушил приезд его университетского товарища Грэма, показавшегося Энн и Джону немного странным. Оказавшись в баре с Энн, Грэм признался ей, что в настоящее время является импотентом. Навестив Грэма, Энн обнаружила у него серию видеокассет, каждая из которых называлась женским именем. Проявив настойчивость, Энн узнала, что каждая кассета содержит сексуальную исповедь женщины. А ещё она узнала, что так Грэм получает сексуальное удовлетворение.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 20 января 1989
Премьера в мире 20 января 1989
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джеймс Спайдер
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Рон Вотер
Стивен Брилл
Александр Рут
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс, ложь и видео 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стивен Содерберг намерен снять сиквел своего знаменитого фильма «Секс, ложь и видео» Режим самоизоляции дал ему возможность написать сценарий предстоящей картины.
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14 декабря 2020 12:25
От режиссера «Заражения»: Содерберг снимет сиквел драмы «Секс, ложь и видео» Постановщик «пандемийного» хита плодотворно проводит карантин.
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21 мая 2020 09:53
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