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Когда Гарри встретил Салли Когда Гарри встретил Салли
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When Harry Met Sally

Когда Гарри встретил Салли, 1989

1989 / США
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ловелас Гарри и мечтательная Салли познакомились еще будучи студентами, но попытка найти общий язык закончилась полным провалом - у молодых людей оказались слишком разные взгляды на жизнь. Вторая встреча спустя пять лет тоже не увенчалась успехом. Но когда жизнь сводит их еще через шесть лет, общего между ними оказывается уже гораздо больше. Гарри искренне предлагает Салли стать друзьями и, к их удивлению, им это удается.

  • По словам сценаристки Норы Эфрон, знаменитая реплика посетительницы кафе: “Мне то же, что и ей” была предложена Билли Кристалом. Сцена была снята в настоящем ресторане “Katz's Deli” в Нью-Йорке. Сейчас над тем столиком, за которым сидели актеры, висит табличка с надписью: “Место, где Гарри встретил Салли... надеемся, у вас есть то, что было у нее!”.
  • Истории супружеских пар, рассказывающие о том, как они познакомились, - это реальные истории, сыгранные нанятыми актерами. 
  • Для съемок сцены, где четверо главных героев разговаривают друг с другом по телефону, потребовалось 60 дублей. 
  • Разборчивость Салли в еде была срисована сценаристом Норой Эфрон с себя самой. Спустя годы после выхода фильма, когда Эфрон летела в самолете и очень скрупулезно выбирала еду, стюардесса спросила у нее: “Вы когда-нибудь видели фильм, “Когда Гарри встретил Салли”?”.

Гарри и Салли знакомы со времен сотворения мира. Они вместе учились, приходят друг другу на выручку в любых жизненных передрягах, помогают в поисках близкого человека. Даже когда они теряют друг друга из виду, судьба сводит их снова и снова. Они лучшие друзья уже тысячу лет. Но их дружба постоянно находится под угрозой. Обоих настойчиво мучает вопрос: не следует ли им стать больше, чем друзьями?

Могут ли мужчина и женщина дружить по-настоящему? Или такая дружба неминуемо рано или поздно заканчивается более тесными отношениями?

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 12 июля 1989
Премьера в мире 12 января 1989
Возраст 16+
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Билли Кристал
Билли Кристал
Мег Райан
Мег Райан
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Стивен Форд
Мишель Перски
Все актеры и съемочная группа
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Когда Гарри встретил Салли
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