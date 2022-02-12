Когда Гарри встретил Салли, 1989

Ловелас Гарри и мечтательная Салли познакомились еще будучи студентами, но попытка найти общий язык закончилась полным провалом - у молодых людей оказались слишком разные взгляды на жизнь. Вторая встреча спустя пять лет тоже не увенчалась успехом. Но когда жизнь сводит их еще через шесть лет, общего между ними оказывается уже гораздо больше. Гарри искренне предлагает Салли стать друзьями и, к их удивлению, им это удается.
Гарри и Салли знакомы со времен сотворения мира. Они вместе учились, приходят друг другу на выручку в любых жизненных передрягах, помогают в поисках близкого человека. Даже когда они теряют друг друга из виду, судьба сводит их снова и снова. Они лучшие друзья уже тысячу лет. Но их дружба постоянно находится под угрозой. Обоих настойчиво мучает вопрос: не следует ли им стать больше, чем друзьями?
Могут ли мужчина и женщина дружить по-настоящему? Или такая дружба неминуемо рано или поздно заканчивается более тесными отношениями?