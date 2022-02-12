Когда Гарри встретил Салли, 1989

Гарри и Салли знакомы со времен сотворения мира. Они вместе учились, приходят друг другу на выручку в любых жизненных передрягах, помогают в поисках близкого человека. Даже когда они теряют друг друга из виду, судьба сводит их снова и снова. Они лучшие друзья уже тысячу лет. Но их дружба постоянно находится под угрозой. Обоих настойчиво мучает вопрос: не следует ли им стать больше, чем друзьями?

Могут ли мужчина и женщина дружить по-настоящему? Или такая дружба неминуемо рано или поздно заканчивается более тесными отношениями?