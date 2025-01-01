Ширли Валентайн — совершенно непредсказуемая домохозяйка, которая с легкостью доказывает, что никогда не поздно воплотить в жизнь самую смелую мечту. Устав от жизни в провинциальном Ливерпуле, вдоволь наговорившись со стенами своей кухни (поскольку говорить больше было не с кем), Ширли решила тряхнуть стариной и совершить авантюрное путешествие в Грецию. В одно мгновение она с легкостью забывает о своих проблемах и с головой бросается в романтический омут, повстречав обаятельного грека по имени Костас. Дама с удивлением обнаруживает, что «есть еще порох в пороховницах», и все ещё, возможно, только начинается…

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