Ширли Валентайн — совершенно непредсказуемая домохозяйка, которая с легкостью доказывает, что никогда не поздно воплотить в жизнь самую смелую мечту.
Устав от жизни в провинциальном Ливерпуле, вдоволь наговорившись со стенами своей кухни (поскольку говорить больше было не с кем), Ширли решила тряхнуть стариной и совершить авантюрное путешествие в Грецию. В одно мгновение она с легкостью забывает о своих проблемах и с головой бросается в романтический омут, повстречав обаятельного грека по имени Костас.
Дама с удивлением обнаруживает, что «есть еще порох в пороховницах», и все ещё, возможно, только начинается…
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска1989
Премьера в мире30 августа 1989
Дата выхода
7 марта 1990
Австралия
27 октября 1989
Великобритания
15 марта 1990
Венгрия
16
22 февраля 1990
Германия
27 октября 1989
Ирландия
15
2 марта 1990
Нидерланды
30 августа 1989
США
2 марта 1990
Швеция
15 июня 1990
Япония
R18+
MPAAR
Сборы в мире$6 056 912
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
Shirley Valentine, Shirley Valentine - Auf Wiedersehen, mein lieber Mann, Shirley Valentine - La mia seconda vita, Yo amo a Shirley Valentine, Ширли Валентайн, 旅する女 シャーリー・バレンタイン