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Постер фильма Ширли Валентайн
Постер фильма Ширли Валентайн
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ширли Валентайн

Ширли Валентайн

Shirley Valentine 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ширли Валентайн — совершенно непредсказуемая домохозяйка, которая с легкостью доказывает, что никогда не поздно воплотить в жизнь самую смелую мечту. Устав от жизни в провинциальном Ливерпуле, вдоволь наговорившись со стенами своей кухни (поскольку говорить больше было не с кем), Ширли решила тряхнуть стариной и совершить авантюрное путешествие в Грецию. В одно мгновение она с легкостью забывает о своих проблемах и с головой бросается в романтический омут, повстречав обаятельного грека по имени Костас. Дама с удивлением обнаруживает, что «есть еще порох в пороховницах», и все ещё, возможно, только начинается…
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 30 августа 1989
Дата выхода
7 марта 1990 Австралия
27 октября 1989 Великобритания
15 марта 1990 Венгрия 16
22 февраля 1990 Германия
27 октября 1989 Ирландия 15
2 марта 1990 Нидерланды
30 августа 1989 США
2 марта 1990 Швеция
15 июня 1990 Япония R18+
MPAA R
Сборы в мире $6 056 912
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Shirley Valentine, Shirley Valentine - Auf Wiedersehen, mein lieber Mann, Shirley Valentine - La mia seconda vita, Yo amo a Shirley Valentine, Ширли Валентайн, 旅する女 シャーリー・バレンタイン
Режиссер
Льюис Гилберт
В ролях
Полин Коллинз
Том Конти
Джулия МакКензи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
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