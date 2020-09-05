Общество мертвых поэтов, 1989

Осенью 1959 года застенчивый паренек по имени Тодд Андерсон, готовится к новому учебному году в престижной частной школе для мальчиков Веллтон. Он заселяется в комнату к одному из самых многообещающих студентов академии, Нилу Перри, и его быстро принимают в компанию друзей Нила: Нокса, Чарли, Ричарда, Стивена и Джерарда.
В первый день занятий ребята встречают своего нового учителя английской словесности, Джона Китинга, который поражает ребят своими нетрадиционными методами преподавания. Китинг отличается эксцентричным поведением, полным пренебрежением к программе и легкостью в общении со своими учениками. Он исповедует философию сarpe diem (лови момент — цитата из древнеримского поэта Горация), считает, что каждый день нужно жить как последний, поскольку жизнь мимолетна, а смерть неотвратима. Китинг просит учеников обращаться к нему не иначе как «О, капитан, мой капитан!» и возвращает к жизни литературный клуб «Общество мертвых поэтов», членом которого он сам являлся в школьные годы.
Вскоре ребята понимают, что таким образом преподаватель стремится раскрыть индивидуальность каждого из них, освободить от стереотипов и дать им дорогу в счастливое будущее. Однако борьба Китинга с закостенелым традиционализмом и черствостью преподавательских методов академии приходится не по нраву не только остальным ее преподавателям, но и строгим родителям учеников…
Сценарий фильма попал в руки режиссеру Питеру Уиру случайно, когда тот дожидался окончания съемок Жерара Депардье, чтобы снять его в своем фильме «Зеленая карта». Однако сюжет так захватил Уира, что уже через полтора месяца он приступил к кастингу основных персонажей.
Том Шульман написал сценарий, основываясь на своих детских воспоминаниях об обучении в Академии Монтгомери Белла в Нэшвилле, где он обучался у вдохновляющего студентов преподавателя Сэмюэла Пикеринга. В первом варианте сценария Китинг медленно умирал от рака крови, но Уир решил от этого отказаться, так как посчитал, что тогда зрительская аудитория будет сосредоточена на смерти Китинга, а не на той идеологии, за которую он боролся. Уир и сам посещал в юности частную школу, многие черты которой, такие как форма, строгая дисциплина и общая атмосфера, плавно перекочевали в фильм. Робин Уильямс, исполнитель роли Китинга, также позаимствовал некоторые привычки своего персонажа у своего школьного учителя истории.
Какое-то время Уир намеревался сделать главным увлечением мальчиков не поэзию, а танцы, а фильм мог бы называться «Короли свинга», но, к счастью, обе идеи были отброшены.
Съемки начались зимой 1988 года в Школе Святого Андрея в городе под названием Миддлтаун. Изначально создатели планировали снимать фильм в Джорджии, но в тамошнем слишком теплом климате было бы невозможно снимать зимние сцены, а искусственный снег стоил очень дорого.
Уир требовал от молодых актеров не использовать молодежный сленг даже во время их отсутствия на съемочной площадке, чтобы те могли глубже вжиться в свои роли. По той же причине фильм снимался в хронологическом порядке.
Юная актриса Лара Флинн Бойл, позже ставшая известной по роли Донны в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», играла сестру одного из второстепенных персонажей фильма, но все сцены с ее участием были вырезаны на окончательном монтаже. Бедная девочка узнала об этом только в день премьеры.
После смерти Робина Уильямса в августе 2014 года фанаты актера отдавали ему дань уважения в социальных сетях, повторяя на фото или видео последнюю сцену фильма, «О, капитан, мой капитан!».
Джон Китинг — новый преподаватель английского языка в консервативном колледже. Наперекор остальным педагогам, вместе со своими учениками он создает Общество мертвых поэтов и на тайных заседаниях помогает каждому юноше обрести свой собственный голос в безликом хоре, открыть для себя прекрасный мир природы и поэзии за серой школьной оградой.
Исход борьбы Джона Китинга со всемогущим коллективом невозможно предсказать вплоть до финальной сцены, которая никого не оставит равнодушным…