Общество мертвых поэтов, 1989

Сценарий фильма попал в руки режиссеру Питеру Уиру случайно, когда тот дожидался окончания съемок Жерара Депардье, чтобы снять его в своем фильме «Зеленая карта». Однако сюжет так захватил Уира, что уже через полтора месяца он приступил к кастингу основных персонажей.

Том Шульман написал сценарий, основываясь на своих детских воспоминаниях об обучении в Академии Монтгомери Белла в Нэшвилле, где он обучался у вдохновляющего студентов преподавателя Сэмюэла Пикеринга. В первом варианте сценария Китинг медленно умирал от рака крови, но Уир решил от этого отказаться, так как посчитал, что тогда зрительская аудитория будет сосредоточена на смерти Китинга, а не на той идеологии, за которую он боролся. Уир и сам посещал в юности частную школу, многие черты которой, такие как форма, строгая дисциплина и общая атмосфера, плавно перекочевали в фильм. Робин Уильямс, исполнитель роли Китинга, также позаимствовал некоторые привычки своего персонажа у своего школьного учителя истории.

Какое-то время Уир намеревался сделать главным увлечением мальчиков не поэзию, а танцы, а фильм мог бы называться «Короли свинга», но, к счастью, обе идеи были отброшены.

Съемки начались зимой 1988 года в Школе Святого Андрея в городе под названием Миддлтаун. Изначально создатели планировали снимать фильм в Джорджии, но в тамошнем слишком теплом климате было бы невозможно снимать зимние сцены, а искусственный снег стоил очень дорого.

Уир требовал от молодых актеров не использовать молодежный сленг даже во время их отсутствия на съемочной площадке, чтобы те могли глубже вжиться в свои роли. По той же причине фильм снимался в хронологическом порядке.

Юная актриса Лара Флинн Бойл, позже ставшая известной по роли Донны в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», играла сестру одного из второстепенных персонажей фильма, но все сцены с ее участием были вырезаны на окончательном монтаже. Бедная девочка узнала об этом только в день премьеры.

После смерти Робина Уильямса в августе 2014 года фанаты актера отдавали ему дань уважения в социальных сетях, повторяя на фото или видео последнюю сцену фильма, «О, капитан, мой капитан!».