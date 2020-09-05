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Общество мертвых поэтов Общество мертвых поэтов
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Dead Poets Society

Общество мертвых поэтов, 1989

1989 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Осенью 1959 года застенчивый паренек по имени Тодд Андерсон, готовится к новому учебному году в престижной частной школе для мальчиков Веллтон. Он заселяется в комнату к одному из самых многообещающих студентов академии, Нилу Перри, и его быстро принимают в компанию друзей Нила: Нокса, Чарли, Ричарда, Стивена и Джерарда.

В первый день занятий ребята встречают своего нового учителя английской словесности, Джона Китинга, который поражает ребят своими нетрадиционными методами преподавания. Китинг отличается эксцентричным поведением, полным пренебрежением к программе и легкостью в общении со своими учениками. Он исповедует философию сarpe diem (лови момент — цитата из древнеримского поэта Горация), считает, что каждый день нужно жить как последний, поскольку жизнь мимолетна, а смерть неотвратима. Китинг просит учеников обращаться к нему не иначе как «О, капитан, мой капитан!» и возвращает к жизни литературный клуб «Общество мертвых поэтов», членом которого он сам являлся в школьные годы. 

Вскоре ребята понимают, что таким образом преподаватель стремится раскрыть индивидуальность каждого из них, освободить от стереотипов и дать им дорогу в счастливое будущее. Однако борьба Китинга с закостенелым традиционализмом и черствостью преподавательских методов академии приходится не по нраву не только остальным ее преподавателям, но и строгим родителям учеников… 
 

Сценарий фильма попал в руки режиссеру Питеру Уиру случайно, когда тот дожидался окончания съемок Жерара Депардье, чтобы снять его в своем фильме «Зеленая карта». Однако сюжет так захватил Уира, что уже через полтора месяца он приступил к кастингу основных персонажей.

Том Шульман написал сценарий, основываясь на своих детских воспоминаниях об обучении в Академии Монтгомери Белла в Нэшвилле, где он обучался у вдохновляющего студентов преподавателя Сэмюэла Пикеринга. В первом варианте сценария Китинг медленно умирал от рака крови, но Уир решил от этого отказаться, так как посчитал, что тогда зрительская аудитория будет сосредоточена на смерти Китинга, а не на той идеологии, за которую он боролся. Уир и сам посещал в юности частную школу, многие черты которой, такие как форма, строгая дисциплина и общая атмосфера, плавно перекочевали в фильм. Робин Уильямс, исполнитель роли Китинга, также позаимствовал некоторые привычки своего персонажа у своего школьного учителя истории.

Какое-то время Уир намеревался сделать главным увлечением мальчиков не поэзию, а танцы, а фильм мог бы называться «Короли свинга», но, к счастью, обе идеи были отброшены.

Съемки начались зимой 1988 года в Школе Святого Андрея в городе под названием Миддлтаун. Изначально создатели планировали снимать фильм в Джорджии, но в тамошнем слишком теплом климате было бы невозможно снимать зимние сцены, а искусственный снег стоил очень дорого.

Уир требовал от молодых актеров не использовать молодежный сленг даже во время их отсутствия на съемочной площадке, чтобы те могли глубже вжиться в свои роли. По той же причине фильм снимался в хронологическом порядке.

Юная актриса Лара Флинн Бойл, позже ставшая известной по роли Донны в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», играла сестру одного из второстепенных персонажей фильма, но все сцены с ее участием были вырезаны на окончательном монтаже. Бедная девочка узнала об этом только в день премьеры.

После смерти Робина Уильямса в августе 2014 года фанаты актера отдавали ему дань уважения в социальных сетях, повторяя на фото или видео последнюю сцену фильма,  «О, капитан, мой капитан!».

Джон Китинг — новый преподаватель английского языка в консервативном колледже. Наперекор остальным педагогам, вместе со своими учениками он создает Общество мертвых поэтов и на тайных заседаниях помогает каждому юноше обрести свой собственный голос в безликом хоре, открыть для себя прекрасный мир природы и поэзии за серой школьной оградой.

Исход борьбы Джона Китинга со всемогущим коллективом невозможно предсказать вплоть до финальной сцены, которая никого не оставит равнодушным…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 2 июня 1989
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 2 июня 1989
Возраст 6+
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Итан Хоук
Итан Хоук
Все актеры и съемочная группа
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Общество мертвых поэтов
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США, 50-е годы прошлого века, закрытый частный колледж для мальчиков. Для учеников – будущих студентов Лиги плюща и представителей элиты здесь созданы все условия. «Традиции, честь, дисциплина, совершенство» – четыре столпа, на которых стоит школа (по крайней мере, именно это дня в день неустанно твердит администрация). И вот в этот порядком закостеневший мир врывается свежий ветер, который приносит новый учитель словесности. Мистер Киттинг не похож на остальных…
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