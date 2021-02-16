Назад в будущее 2, 1989

Марти, Док Браун и Дженнифер отправляются в будущее, чтобы помочь детям Марти и Дженнифер. После этого они возвращаются в 1985 год, но обнаруживают, что все не так, как они помнят. Марти узнает, что его отец был убит несколько лет назад, а его мать теперь замужем за его худшим врагом Биффом. Док объясняет, что Бифф каким-то образом заполучил книгу из будущего, в которой есть все спортивные результаты, и на ставках сколотил состояние, что позволило ему взять власть в городе в свои руки и убить отца Марти. Теперь, преодолевая лихо закрученные временные петли, Марти должны вернуться в прошлое и снова спасти своих родителей…
Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее.
Дети Марти в беде и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем...