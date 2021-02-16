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Назад в будущее 2 Назад в будущее 2
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Back to the Future Part II

Назад в будущее 2, 1989

1989 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марти, Док Браун и Дженнифер отправляются в будущее, чтобы помочь детям Марти и Дженнифер. После этого они возвращаются в 1985 год, но обнаруживают, что все не так, как они помнят. Марти узнает, что его отец был убит несколько лет назад, а его мать теперь замужем за его худшим врагом Биффом. Док объясняет, что Бифф каким-то образом заполучил книгу из будущего, в которой есть все спортивные результаты, и на ставках сколотил состояние, что позволило ему взять власть в городе в свои руки и убить отца Марти. Теперь, преодолевая лихо закрученные временные петли, Марти должны вернуться в прошлое и снова спасти своих родителей…

  • По словам Майкла Дж. Фокса, он узнал, что у фильма будет продолжение, только когда посмотрел его на видеокассете и увидел в конце слова «Продолжение следует». Тогда он немедленно позвонил своему агенту, чтобы убедиться, что он появится в сиквеле.
  • Первое появление в кино актера Элайджи Вуда. Он играет одного из двух мальчиков с видеоиграми, с которыми Марти разговаривает в закусочной в начале фильма.
  • Когда Дженнифер обнаруживает себя в будущем, ее дочь Марлен появляется наверху лестницы и говорит: «Мама? Мама, это ты?» Ту же самую фразу Марти произносит в каждом фильме трилогии, когда теряет сознание и просыпается в незнакомом месте.

Продолжение фантастической истории о приключениях американского подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком машины времени Марти из 80-х попадает в будущее.

Дети Марти в беде и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем...

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 20 ноября 1989
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 20 ноября 1989
Возраст 6+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Лиа Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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