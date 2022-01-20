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Женщины на грани нервного срыва Женщины на грани нервного срыва
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Mujeres al borde de un ataque de nervios

Женщины на грани нервного срыва, 1987

1987 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

«Женщины на грани нервного срыва» - это, наверное, самое головокружительное из произведений Альмодовара, любителя острых коктейлей, густо замешанных на любви и ненависти. Все фильмы испанца построены на нешуточных переплетениях судеб и субстанций, но этот фильм - настоящий кошмар домохозяйки.

Ее бросил женатый любовник. Не в силах смириться с его уходом, она названивает ему домой. Однако жена и сын тоже не знают, куда исчез глава семейства. Оскорбленная, уставшая от бессонницы женщина обращается к своему адвокату, а та оказывается...

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 23 марта 1988
Возраст 18+
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Кармен Маура
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джульета Серрано
Мария Барранко
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщины на грани нервного срыва 2 постера
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саундтрек фильма Женщины на грани нервного срыва
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джина Родригес исполнит ведущую роль в многосерийной версии «Женщин на грани нервного срыва» Создатель оригинальной ленты 1988 года Педро Альмодовар примет участие в работе над сериалом.
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20 января 2022 13:50
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