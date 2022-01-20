Женщины на грани нервного срыва, 1987

«Женщины на грани нервного срыва» - это, наверное, самое головокружительное из произведений Альмодовара, любителя острых коктейлей, густо замешанных на любви и ненависти. Все фильмы испанца построены на нешуточных переплетениях судеб и субстанций, но этот фильм - настоящий кошмар домохозяйки.

Ее бросил женатый любовник. Не в силах смириться с его уходом, она названивает ему домой. Однако жена и сын тоже не знают, куда исчез глава семейства. Оскорбленная, уставшая от бессонницы женщина обращается к своему адвокату, а та оказывается...