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Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
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Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
Дата рождения
5 апреля 1901
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
4 августа 1981
Карьера
Актер
Место рождения
Мейкон, США
Место смерти
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Мелвин Дуглас
Родился 5 апреля, 1901 года. Мэйкон, Джорджия, США.
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Популярные фильмы
8.2
Отважные капитаны
(1937)
7.9
Будучи там
(1979)
7.8
Хад
(1963)
Фильмография Мелвин Дуглас
6.3
История с привидениями
Ghost Story
драма, ужасы, триллер
1981, США
7.1
Перебежчик
The Changeling
триллер, ужасы
1980, Канада
7.9
Будучи там
Being There
драма, комедия
1979, США
7.3
Жилец
The Tenant
триллер, драма, детектив
1976, Франция
7
Кандидат
The Candidate
драма
1972, США
6.1
Один - одинокое число
One Is a Lonely Number
мелодрама, драма
1972, США
7.3
Американизация Эмили
The Americanization of Emily
комедия, драма, мелодрама
1964, США
7.8
Хад
Hud
драма
1963, США
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