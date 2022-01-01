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Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
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Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
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Дата рождения
5 апреля 1901
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
4 августа 1981
Карьера
Актер
Биография Мелвин Дуглас
Родился 5 апреля, 1901 года. Мэйкон, Джорджия, США.
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Фильмография Мелвин Дуглас
Перебежчик
триллер, ужасы
1980, Канада
7.0
Будучи там
драма, комедия
1979, США
8.0
Жилец
триллер, драма, детектив
1976, Франция
7.0
Один - одинокое число
мелодрама, драма
1972, США
6.0
Кандидат
драма
1972, США
7.0
Хад
драма
1963, США
7.0
Море травы
драма, вестерн
1947, США
6.0
Двуликая женщина
мелодрама, комедия
1941, США
6.0
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