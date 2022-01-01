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Север
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El Norte / The North

Север, 2019

2019 / Великобритания / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 11 октября 1983
Режиссер
Грегори Нава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Север 2 постера
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