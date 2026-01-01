Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Награды
Адольф Цезар
Adolph Caesar
Адольф Цезар
Adolph Caesar
Дата рождения
5 декабря 1933
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 марта 1986
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Цветы лиловые полей
(1985)
7.2
Армейская история
(1984)
5.6
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь?
(2023)
Фильмография Адольф Цезар
5.6
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь?
Samuel L. Jackson: Did I Stutter?
биография, документальный
2023, США
5.2
Клуб "Рай"
Club Paradise
комедия
1986, США
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
драма
1985, США
7.2
Армейская история
A Soldier's Story
военный, драма
1984, США
