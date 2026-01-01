Оповещения от Киноафиши
Адольф Цезар Adolph Caesar
Адольф Цезар

Adolph Caesar

Дата рождения
5 декабря 1933
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 марта 1986
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей (1985)
Армейская история 7.2
Армейская история (1984)
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь? 5.6
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь? (2023)

Фильмография Адольф Цезар

Жанр
Год
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь? 5.6
Сэмюэл Эл Джексон: Я что, заикаюсь? Samuel L. Jackson: Did I Stutter?
биография, документальный 2023, США
Клуб "Рай" 5.2
Клуб "Рай" Club Paradise
комедия 1986, США
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
драма 1985, США
Армейская история 7.2
Армейская история A Soldier's Story
военный, драма 1984, США
