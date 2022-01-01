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Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Geraldine Page
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Джеральдин Пейдж
Geraldine Page
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Дата рождения
22 ноября 1924
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 июня 1987
Карьера
Актриса
Биография Джеральдин Пейдж
Родился 22 ноября, 1924 года; Кирксвилль, штат Миссури, США.
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Фильмография Джеральдин Пейдж
Белые ночи
драма
1985, США
6.0
Интерьеры
драма
1978, США
7.0
Обманутый
триллер, драма, военный
1971, США
7.0
Сладкоголосая птица юности
драма
1962, США
7.0
Лето и дым
мелодрама, драма
1961, США
6.0
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