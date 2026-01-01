Линдси Краус Lindsay Crouse
Линдси Краус

Lindsay Crouse

Дата рождения
12 мая 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Фантастический герой

Популярные фильмы

Свой человек 8.0
Свой человек (1999)
Вердикт 7.5
Вердикт (1982)
Место в сердце 7.4
Место в сердце (1984)

Фильмография Линдси Краус

Жанр
Год
Кто Вы, Мистер Брукс? 7.2
Кто Вы, Мистер Брукс? Mr. Brooks
драма, триллер, криминал 2007, США
Пришелец 6.2
Пришелец Impostor
драма, мистика, фантастика 2001, США
Свой человек 8
Свой человек The Insider
драма, триллер, биография, исторический 1999, США
Префонтейн 6.8
Префонтейн Prefontaine
спорт, драма, биография 1997, США
Присяжная 6.1
Присяжная The Juror
триллер, драма 1996, США
Если бы эти стены могли говорить 6.8
Если бы эти стены могли говорить If These Walls Could Talk
драма 1996, США
Прибытие 6.3
Прибытие The Arrival
фантастика, триллер 1996, США / Мексика
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
драма 1984, США
Вердикт 7.5
Вердикт The Verdict
драма 1982, США
Дэниел 6.6
Дэниел Daniel
драма 1982, США / Великобритания
Удар по воротам 7.2
Удар по воротам Slap Shot
драма, спорт, комедия 1977, США
