Роман с камнем, 1984

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения — сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история.