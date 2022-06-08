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Роман с камнем Роман с камнем
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Romancing the Stone

Роман с камнем, 1984

1984 / США / Мексика
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения — сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 30 марта 1984
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роман с камнем 2 постера
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