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Me'Ahorei Hasoragim

За решёткой, 1984

1984 / Израиль
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

В израильской тюрьме сидят арабы и евреи. Ури осужден на 12 лет за вооруженный налет, Исан осужден на 50 лет за терорристическую деятельность. Ури и Иссам — признанные и авторитетные лидеры внутритюремных арабских и еврейских группировок заключенных. Внезапно возникает конфликт молодого израильтянина и палестинца, и когда израильтянин умирает, тюремный офицер пытается разжечь огонь взаимной ненависти между двумя сторонами. Ури и Иссаму приходится объединиться, чтобы выступить против гнилой тюремной системы…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1984
Возраст 18+
Режиссер
Ури Барбаш
В ролях
Арнон Задок
Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри
Аси Даян
Рэми Данон
Боаз Шараби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За решёткой 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Переводчик
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