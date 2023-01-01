За решёткой, 1984

В израильской тюрьме сидят арабы и евреи. Ури осужден на 12 лет за вооруженный налет, Исан осужден на 50 лет за терорристическую деятельность. Ури и Иссам — признанные и авторитетные лидеры внутритюремных арабских и еврейских группировок заключенных. Внезапно возникает конфликт молодого израильтянина и палестинца, и когда израильтянин умирает, тюремный офицер пытается разжечь огонь взаимной ненависти между двумя сторонами. Ури и Иссаму приходится объединиться, чтобы выступить против гнилой тюремной системы…