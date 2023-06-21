The River, La rivière, Río violento, Река, A folyó, Cuando el río crece, El río, Elven, Floden, Ha-Nahar, Il fiume dell'ira, Juntos, Kun joki tulvii, Menschen am Fluss, Menschen am Fluß, Nehir, O Rio, O Rio do Desespero, Râul, Reka, Řeka, Rijeka, Rzeka, Stormfloden, To potami tis orgis, Upe, Το ποτάμι της οργής, Реката, Ріка, ザ・リバー（1984）, 怒河春醒
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 21 июня 2023
Кадры из фильма
Цитаты
Joe WadeРано или поздно будет слишком много дождя, или засуха, или кукурузы... Я могу подождать.
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