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Постер фильма Река
6.3
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6.3

Река

, 1984
The River
США / драма / 18+
Постер фильма Река
6.3

О фильме

Семейство фермеров вынуждено вступить в борьбу за свою землю с властями, которые планируют затопить ее для строительства гидроэлектростанции.

В ролях

Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Tom Garvey
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Mae Garvey
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Joe Wade
Шэйн Бэйли
Lewis Garvey
Бекки Джо Линч
Beth Garvey
Дон Худ
Senator Neiswinder
Билли Грин Буш
Harve Stanley
Джеймс Толкан
Джеймс Толкан
Howard Simpson
Bob W. Douglas
Hal Richardson
Энди Стал
Dave Birkin
Режиссер Марк Райделл
Сценарист Роберт Диллон, Джулиан Бэрри
Композитор Джон Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 декабря 1984
Дата выхода
8 марта 1985 Германия 12
25 апреля 1985 Италия
28 марта 1985 Нидерланды 6
1 декабря 1984 США PG
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $11 489 982
Производство Universal Pictures
Другие названия
The River, La rivière, Río violento, Река, A folyó, Cuando el río crece, El río, Elven, Floden, Ha-Nahar, Il fiume dell'ira, Juntos, Kun joki tulvii, Menschen am Fluss, Menschen am Fluß, Nehir, O Rio, O Rio do Desespero, Râul, Reka, Řeka, Rijeka, Rzeka, Stormfloden, To potami tis orgis, Upe, Το ποτάμι της οργής, Реката, Ріка, ザ・リバー（1984）, 怒河春醒

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 21 июня 2023

Отзывы о фильме

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