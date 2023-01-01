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Диагональ слона Диагональ слона
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La diagonale du fou

Диагональ слона, 1984

1984 / Франция / Лихтенштейн / Швейцария
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Непобедимым чемпионом мира, Акивой Либскиндом гордится весь Советский Союз, но его слабое сердце может оборвать цепь его побед. Его противник — Павиус Фромм, сбежавший из Советского Союза. Когда чемпионат начинается, Фромм пытается нарушить его расписание и таким образом сбить концентрацию Либскинда, опоздав на первый ход. Его привычная наглость и общее презрение к правилам вынуждают Либскинда подать формальную жалобу жюри. Когда Липскинд угрожает отъездом, Фромм подает назад и пишет формальное извинение, чтобы не потерять шанс победить чемпиона. В результате таких ходов вне шахматной доски оба шахматиста начинают сдавать — Либскинд физически, а Фромм — ментально. Но шахматисты, однако, всего лишь пешки в большой политической игре между Советским Союзом и Западом. Режиссер Дембо вынес на экран в первую очередь эмоциональную битву между двумя незаурядными личностями, а не саму игру.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1984
Возраст 18+
Режиссер
Ришар Дембо
В ролях
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Лив Ульман
Лив Ульман
Лесли Карон
Войцех Пшоняк
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Диагональ слона 2 постера
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