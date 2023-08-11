Диагональ слона, 1984

Непобедимым чемпионом мира, Акивой Либскиндом гордится весь Советский Союз, но его слабое сердце может оборвать цепь его побед. Его противник — Павиус Фромм, сбежавший из Советского Союза. Когда чемпионат начинается, Фромм пытается нарушить его расписание и таким образом сбить концентрацию Либскинда, опоздав на первый ход. Его привычная наглость и общее презрение к правилам вынуждают Либскинда подать формальную жалобу жюри. Когда Липскинд угрожает отъездом, Фромм подает назад и пишет формальное извинение, чтобы не потерять шанс победить чемпиона. В результате таких ходов вне шахматной доски оба шахматиста начинают сдавать — Либскинд физически, а Фромм — ментально. Но шахматисты, однако, всего лишь пешки в большой политической игре между Советским Союзом и Западом. Режиссер Дембо вынес на экран в первую очередь эмоциональную битву между двумя незаурядными личностями, а не саму игру.