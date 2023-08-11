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Постер фильма Диагональ слона
6.6
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6.6

Диагональ слона

, 1984
La diagonale du fou
Франция, Лихтенштейн, Швейцария / драма, спорт, триллер / 18+
Постер фильма Диагональ слона
6.6

О фильме

Непобедимым чемпионом мира, Акивой Либскиндом гордится весь Советский Союз, но его слабое сердце может оборвать цепь его побед. Его противник — Павиус Фромм, сбежавший из Советского Союза. Когда чемпионат начинается, Фромм пытается нарушить его расписание и таким образом сбить концентрацию Либскинда, опоздав на первый ход. Его привычная наглость и общее презрение к правилам вынуждают Либскинда подать формальную жалобу жюри. Когда Липскинд угрожает отъездом, Фромм подает назад и пишет формальное извинение, чтобы не потерять шанс победить чемпиона. В результате таких ходов вне шахматной доски оба шахматиста начинают сдавать — Либскинд физически, а Фромм — ментально. Но шахматисты, однако, всего лишь пешки в большой политической игре между Советским Союзом и Западом. Режиссер Дембо вынес на экран в первую очередь эмоциональную битву между двумя незаурядными личностями, а не саму игру.

В ролях

Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Akiva Liebskind
Лив Ульман
Лив Ульман
Marina Fromm
Лесли Карон
Henia Liebskind
Войцех Пшоняк
Le grand maître Felton - l'équipe de Fromm
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Miller, l'équipe de Fromm
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Tac-Tac, l'équipe de Liebskind
Мишель Омон
Мишель Омон
Stepan Ivanovitch Kerossian - l'équipe de Liebskind
Серж Аведикян
Бернхард Викки
Жак Буде
Ален Риму
Нурит Кон
Режиссер Ришар Дембо
Сценарист Ришар Дембо
Композитор Габриэль Яред
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Лихтенштейн / Швейцария
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 15 апреля 1984
Дата выхода
15 апреля 1984 Германия 12
24 мая 1985 США
25 апреля 1984 Франция
Сборы в мире $2 500 000
Производство La Cécilia, Michael Arthur Films, Ministère de la Culture
Другие названия
La diagonale du fou, Dangerous Moves, Diagonala nebunului, Duell ohne Gnade, Epikindyna paihnidia, Farlig trekk, Fora de Controle, Gefährliche Züge, Gefährliche Züge - Duell ohne Gnade, Jogadas Perigosas, Juegos peligrosos, La diagonal del loco, Mosse pericolose, Mutări periculoase, Przekątna gońca, Vaaralliset siirrot, Veszélyes lépések, Диагональ слона, Діагональ слона, Опасни ходове, 棋王

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 11 августа 2023

Цитаты

Akiva Liebskind Туши сигарету, Геннадий Иванович.
Stepan Ivanovitch Kerossian - l'équipe de Liebskind Да я её даже не курю, Акнива Израилевич.
Akiva Liebskind Наверное, это угроза для меня. В шахматах угроза сильнее исполнения.
Stepan Ivanovitch Kerossian - l'équipe de Liebskind [после долгой паузы, пока оба играют в шахматы] Всё ещё нравится меня обыгрывать?
Akiva Liebskind Я ощущаю сладость побед и горечь поражений.

Отзывы о фильме

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