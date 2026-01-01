Юный Леоло, видит окружающий мир причудливым и жестоким, что заставляет его самого вести себя с родственниками и соседями порочно и преступно. Фантазии Леоло двойственны: отвратительны, исполнены висельного юмора, издевательски по отношению к тем, кого Леоло не любит (например, своего деда — вуаериста и развратника), но возвышены и романтичны в мечтах о юной соседке — девушке-итальянке Бьянке. В ее честь подросток даже объявляет себя итальянцем, придумывая уморительно-скабрезную байку о том, как сперма сборщика помидоров из Италии попала в лоно матери Леоло, живущей в далеком Монреале…