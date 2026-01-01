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Постер фильма Леоло
7.4
Киноафиша Фильмы Леоло
7.4

Леоло

, 1992
Léolo
Канада, Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Леоло
7.4

О фильме

Юный Леоло, видит окружающий мир причудливым и жестоким, что заставляет его самого вести себя с родственниками и соседями порочно и преступно. Фантазии Леоло двойственны: отвратительны, исполнены висельного юмора, издевательски по отношению к тем, кого Леоло не любит (например, своего деда — вуаериста и развратника), но возвышены и романтичны в мечтах о юной соседке — девушке-итальянке Бьянке. В ее честь подросток даже объявляет себя итальянцем, придумывая уморительно-скабрезную байку о том, как сперма сборщика помидоров из Италии попала в лоно матери Леоло, живущей в далеком Монреале…

В ролях

Максим Коллен
Leolo
Жинетт Рено
Mother
Ролан Блуэн
Жюльен Гийомар
Grandfather
Гилберт Сикотт
Narrator
Пьер Бурго
Word Tamer
Гвидитта Дель Веккьо
Bianca
Андре Лашапель
Psychiatrist
Дени Аркан
Дени Аркан
Director
Жермен Уд
Teacher
Yves Montmarquette
Fernand
Режиссер Жан-Клод Лозон
Сценарист Жан-Клод Лозон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 16 мая 1992
Дата выхода
28 января 1993 Германия
16 сентября 1992 США
16 сентября 1992 Франция
Сборы в мире $611 703
Производство Les Productions du Verseau, Flach Film, Le Studio Canal+
Другие названия
Léolo, Leolo, Леоло, Leolo - Porque Eu Sonho..., レオロ

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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