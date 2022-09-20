Святая кровь, 1986

Фильм "Святая кровь" основан на реальных событиях. Человека, который был прототипом главного героя, зовут Годжо Кардинас, он очень известен в Мексике. Когда Годжо был юношей и жил вместе со своей матерью, он убил двадцать четыре женщины, после чего сам обратился в полицию. Его поместили в психиатрическую лечебницу, а через десять лет врачи признали его излечившимся, и он вернулся в общество как нормальный человек. Он начал учиться и стал юристом, газетчиком, писателем; он женился и сейчас у него двое детей. Он забыл все, что с ним произошло. Познакомившись с Кардинасом, по словам Ходоровского, он понял, что искупление возможно. В сценарий картины вплетены также и непростые взаимоотношения режиссера со своей матерью, которая, будучи "оскоплена" отцом пыталась прожить свою жизнь через него. Поэтому герой фильма - вот причина его безумия - становится буквально руками своей матери, которая манипулирует им во имя зла. Сын, замещая своими руками отрубленные отцом материнские руки, совершает убийства до тех пор, пока не обретает способность любить. Этот фильм - как утонченный психоанализ, как часть процесса обретения много-уровневого искупления.

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