Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Святая кровь
Киноафиша Фильмы Святая кровь
Santa Sangre

Святая кровь, 1986

1986
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм "Святая кровь" основан на реальных событиях. Человека, который был прототипом главного героя, зовут Годжо Кардинас, он очень известен в Мексике. Когда Годжо был юношей и жил вместе со своей матерью, он убил двадцать четыре женщины, после чего сам обратился в полицию. Его поместили в психиатрическую лечебницу, а через десять лет врачи признали его излечившимся, и он вернулся в общество как нормальный человек. Он начал учиться и стал юристом, газетчиком, писателем; он женился и сейчас у него двое детей. Он забыл все, что с ним произошло. Познакомившись с Кардинасом, по словам Ходоровского, он понял, что искупление возможно. В сценарий картины вплетены также и непростые взаимоотношения режиссера со своей матерью, которая, будучи "оскоплена" отцом пыталась прожить свою жизнь через него. Поэтому герой фильма - вот причина его безумия - становится буквально руками своей матери, которая манипулирует им во имя зла. Сын, замещая своими руками отрубленные отцом материнские руки, совершает убийства до тех пор, пока не обретает способность любить. Этот фильм - как утонченный психоанализ, как часть процесса обретения много-уровневого искупления.
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 20 сентября 2022
Премьера в мире 1 мая 1989
Режиссер
Алехандро Ходоровски
Алехандро Ходоровски
В ролях
Гай Стокуэлл
Аксель Ходоровский
Бланка Герра
Тельма Тиксу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Святая гора
Святая гора (1973)
7.909091
Крот
Крот (1970)
7.4166665
Поэзия без конца
Поэзия без конца (2016)
7.5
Фандо и Лиз
Фандо и Лиз (1968)
7.4666667
Танец реальности
Танец реальности (2014)
7.8
Фильм находится в подборках
Фильмы про клоунов Фильмы про клоунов
Постер фильма Святая кровь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши