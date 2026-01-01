Если женщина красива, утонченна, загадочна, воспитана, элегантна, вы сделаете все, чтобы завоевать ее, и будете гордиться этим самым удачным в своей жизни приобретением. Если женщина неприметна, грубовата, прямолинейна, проста, без вкуса одета, тогда вы, скорее всего, пройдете мимо и никогда не вспомните о ней.

Казалось бы, только сумасшедший сможет увлечься простушкой и подчинить ей свою личность. Особенно, если у него - красавица жена, эталон совершенства, визитнаякарточка успешного мужчины. Но именно такой любовный треугольник создан Бернардом, вопреки логике, назло здравому смыслу.

Это действительно похоже на помешательство, но ведь любовь - это и есть самая восхитительная форма безумия,и, возможно, в отношениях двух не созданных друг для друга людей и кроется решение неправильного уравнения страсти.