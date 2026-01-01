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Постер фильма Слишком красивая для тебя
6.9
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6.9

Слишком красивая для тебя

, 1989
Trop belle pour toi
Франция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Слишком красивая для тебя
6.9

О фильме

Если женщина красива, утонченна, загадочна, воспитана, элегантна, вы сделаете все, чтобы завоевать ее, и будете гордиться этим самым удачным в своей жизни приобретением. Если женщина неприметна, грубовата, прямолинейна, проста, без вкуса одета, тогда вы, скорее всего, пройдете мимо и никогда не вспомните о ней.

Казалось бы, только сумасшедший сможет увлечься простушкой и подчинить ей свою личность. Особенно, если у него - красавица жена, эталон совершенства, визитнаякарточка успешного мужчины. Но именно такой любовный треугольник создан Бернардом, вопреки логике, назло здравому смыслу.

Это действительно похоже на помешательство, но ведь любовь - это и есть самая восхитительная форма безумия,и, возможно, в отношениях двух не созданных друг для друга людей и кроется решение неправильного уравнения страсти.

В ролях

Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Colette Chevassu
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Bernard Barthélémy
Кароль Буке
Кароль Буке
La voisine de Colette
Ролан Бланш
Marcello
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Pascal Chevassu
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Geneviève
Дениз Шалем
Lorène
Дидье Бенюро
Léonce
Philippe Loffredo
Tanguy
Стефан Оберген
Paula
Режиссер Бертран Блие
Сценарист Бертран Блие
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 21 октября 1989
Дата выхода
2 марта 1990 Великобритания
25 января 2024 Казахстан 16+
21 октября 1989 Франция
23 февраля 1992 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $1 776 440
Производство Ciné Valse, DD Productions, Orly Films
Другие названия
Trop belle pour toi, Too Beautiful for You, Bela Demais para Ti, Demasiado bella para mi, Demasiado bella para ti, For smuk til dig, För vacker för dig!, Liian kaunis sinulle!, Linda Demais para Você, Poly omorfi... gia sena, Příliš krásná, Troppo bella per te!, Túl szép hozzád, Zbyt piękna dla ciebie, Zu schön für Dich, Zu schön für Dich!, Πολύ όμορφη για σένα, Слишком красивая для тебя, 美しすぎて, 美得過火

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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