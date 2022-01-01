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Мой ХХ век
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Az én XX. századom

Мой ХХ век, 1989

1989
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14 голосов
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О фильме

История двух девочек-близнецов (Дорота Сегда) и их встречи с господином Зэ (Олег Янковский) передает «электрическую магию» рубежа столетий, а лиричное режиссерское повествование идет вразрез с традицией изображения XX века как череды политических катастроф. Ироничная и фантасмагоричная, с Олегом Янковским в главной роли, лента «Мой XX век» принесла Эньеди первое большое экранное признание — «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля — и закрепила за собой статус одного из лучших фильмов в истории венгерского кинематографа. Показ фильма «Мой XX век» состоится в рамках цикла «Синематека» журнал «Искусство кино». После показа состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Режиссер присоединится к обсуждению по Скайпу. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

7.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 3 июля 1989
Премьера в мире 3 июля 1989
Возраст 16+
Режиссер
Ильдико Эньеди
Ильдико Эньеди
В ролях
Дорота Сегда
Олег Янковский
Олег Янковский
Паулюс Манкер
Петер Андораи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой ХХ век 2 постера
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14 голосов
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