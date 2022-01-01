Мой ХХ век, 1989

История двух девочек-близнецов (Дорота Сегда) и их встречи с господином Зэ (Олег Янковский) передает «электрическую магию» рубежа столетий, а лиричное режиссерское повествование идет вразрез с традицией изображения XX века как череды политических катастроф. Ироничная и фантасмагоричная, с Олегом Янковским в главной роли, лента «Мой XX век» принесла Эньеди первое большое экранное признание — «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля — и закрепила за собой статус одного из лучших фильмов в истории венгерского кинематографа. Показ фильма «Мой XX век» состоится в рамках цикла «Синематека» журнал «Искусство кино». После показа состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Режиссер присоединится к обсуждению по Скайпу. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.